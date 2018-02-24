Девушка, которая на Олимпиаде взяла золото в разных видах спорта

Это фантастика!

Она отдувается за всю Чехию.

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка в прошлую субботу появилась в стартовом створе трассы супергигантского слалома, и это было историческим событием. Никто в истории Олимпиад не соревновался параллельно и в лыжах, и в сноуборде.

На Ледецке были лыжи, которые забраковала американская суперзвезда Микаэла Шиффрин. Спортсменки сотрудничали с одним и тем же поставщиком экипировки, но право первого выбора было у Шиффрин. Через минуту и 21,11 секунды после старта Ледецка взяла золото. И никто ничего не понял.

К моменту старта Ледецки на трассе откатались все топ-спортсмены, и Анна Файт из Австрии уже праздновала золото.

– Я правда не поняла, что произошло, – говорила Ледецка. – Думала, что на табло какая-то ошибка и что время сейчас переключат на других. Смотрела на свою маму, и мы обе ничего не понимали. Вероятно, я тут была единственной сноубордисткой. Все остальные девчонки не особо рисковали. На них давила ответственность, я же просто попыталась сделать все возможное.

Ледецка после победы пришла на пресс-конференцию в гигантских очках, потому что не успела накраситься.

А вечером праздновала золото в местном KFC.

Ровно через неделю Ледецка взяла золото и в сноуборде, показав лучший результат в параллельном гигантском слаломе. Она стала первой спортсменкой, победившей на Олимпиаде в разных видах спорта. Кроме того, Ледецка – единственная чешская спортсменка, которой удалось победить в Пхенчхане.

Ледецка встала на лыжи в два года, а на сноуборд в пять.

– Полгода мы жили в горах, полгода в Праге. Поэтому я ходила в две спортивные школы, – рассказывала Ледецка в интервью New York Times. – Тренеры говорили: «Тебе нужно определиться. Ты не можешь заниматься двумя видами спорта, иначе никогда не достигнешь высокого уровня». Но я ответила: «Нет, я пойду в оба. И если вы против, я найду другого тренера.

Для того, чтобы поддерживать навыки и в лыжах, и в сноуборде, Ледецка тренируется по специальной схеме.

– У нас есть тренировочные блоки, – рассказывал The Guardian ее тренер Томас Банк. – Три недели лыжи, три недели сноуборд. Например, мы три недели катаемся на лыжах в Чили, потом возвращаемся в Европу и занимаемся сноубордом.