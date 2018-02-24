Дудь: «Когда-то не мог представить, что буду говорить «Беларусь»

«Но поскольку людям важно такое произношение, лет 5 назад поменял прошивку».

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь объяснил, почему говорит «Беларусь», а не «Белоруссия», отмечает Трибуна.

– «В» или «На» Украине?

– Лучший вопрос. До недавнего времени было «на Украине», но я стараюсь поменять настройки. Когда-то я не мог представить, что буду говорить «Беларусь», но поскольку миллионам людей важно именно такое произношение (а не «Белоруссия»), лет 5 назад я без труда поменял прошивку. Ту же логику (надеюсь) направлю и в Украину.