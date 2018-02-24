Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов

Похоже, жалобы многих белорусок услышаны.

— В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях, акушерско-гинекологических отделениях разрешить посещение женщин после родов. Чтобы не они спускались вниз, как раньше, а папа или другие члены семьи могли навестить маму и ребенка в палате. На наш взгляд, это будет способствовать позитивной обстановке в семье, повышению доверия между родителями и доктором, — сообщила журналистам главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина, пишет БЕЛТА.

Новшество коснется родовспомогательных учреждений всех уровней. Будет разработана логистика посещений молодых мам, чтобы семья смогла насладиться радостным моментом в приватной обстановке, не мешая другим женщинам и не нарушая режима работы роддома.

— Женщина ощущает себя мамой с того момента, когда она еще вынашивает ребенка. Папами становятся позже. Этих нескольких дней будет достаточно, чтобы отцовский инстинкт появился раньше. Можно назвать их золотой неделей, которая очень важна для установления контакта между мамой, папой и ребенком. В этом большой позитив. Такая инициатива будет способствовать тому, чтобы семьи крепчали, — считает заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома Эдуард Мищук.

Ранее «Салiдарнасць» неоднократно писала о жалобах молодых матерей на условия пребывания в белорусских роддомах. Кроме прочего, в Байнете появилась кампания «Родить по-людски в Беларуси».