За что Газета.ru с новостью о кокаине в российском посольстве получила респект от «телеграмщиков»

За выбор полотна Пабло Пикассо.

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Несколькими днями ранее портал РБК сообщил, что власти Аргентины раскрыли схему с поставкой наркотиков через дипмиссию в Европу и Россию. Они оценили стоимость партии в 50 млн евро. В схеме были задействованы не менее пяти человек, из них, по данным СМИ, один работал в дипмиссии.

Новость разлеталась по другим СМИ, а также стала поводом для шуток, фотожаб и мемов в сети.

В пятницу вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о проведении совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок, сообщает Газета.ru.

Наркотики были обнаружены в декабре 2016 года в школьно-жилом комплексе российского посольства в Буэнос-Айресе. Тогда правоохранители изъяли 12 чемоданов с 389 кг кокаина, заменили его на муку и прикрепили GPS-трекеры для отслеживания преступников.

Во внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали сообщения СМИ о том, что кокаин мог быть направлен с помощью дипломатических каналов.

— Такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства, — отметила официальный представитель МИД.

По мнению Захаровой, заявления о том, что данный инцидент «бросает тень» на российское диппредставительство, бессмысленны:

— Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала.

Однако и официальное заявление МИД не оставило пользователей сети равнодушными. «Газета.ru заслужила отдельный респект за выбор этого полотна Пабло Пикассо в качестве иллюстрации к этой новости», — отметили авторы Telegram-канала «Дабл Ять».

Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»