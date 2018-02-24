Обозреватель нашел в скандале с «думским сексоголиком» дополнительный позитив

Чем мы хуже Америки, в конце концов! У нас что, уже некому и девок лапать, что ли! Всю Америку облапали, а мы безрукие, что ли?

Леонид Слуцкий, фото РИА Новости

Или задницами не вышли? К тому же так называемый скандал с Леонидом Слуцким несет в себе дополнительный позитив.

Потому что иной раз создается впечатление, что в обеих палатах заседают какие-то биороботы, которые пучеглазо нажимают на кнопки и нужны лишь для того, чтобы умножать ересь. А так выходит, что им ничто человеческое не чуждо и руки у них длинные.

Может Слуцкого оклеветали? Да все может быть! Почем я знаю! Меня там не было, и моим знакомым он не предлагал заняться харассментом на Нижней Палате. Но решить вопрос не так сложно. Допустим, в Думе аккредитованы какие-то конченые стервы, которым стало настолько скучно освещать деятельность так называемых избранников народа, что они решили ткнуть пальцем в первого попавшегося депутата и облить его так называемой грязью — и как на грех первым попался Слуцкий.

Ну, тогда Слуцкий просто идет в суд и судится до тех пор, пока эти чувихи не попадают по полной программе по всем статьям: платят штраф, берут в руки метлу и вылетают из своих редакций.

Но в суд подавать должен именно Слуцкий. А не вот как Лебедев говорит, что надо отобрать аккредитации и прогнать журналисток из учреждения. Это похоже не мелкую месть, а эта мелкая месть похожа на фактическое признание вины – просто чтобы заткнуть рот бабам. Ну, не будет их в Думе, а Слуцкий станет от этого вне подозрений?

И женщинам надо идти в суд – всей гурьбой. Именно в суд. Не на шоу в телевизор, чтобы оттяпать кусочек славы у Дианы Шурыгиной, и не в Инстаграм, чтобы как Рыбка пугать групповым изнасилованием и принуждать к женитьбе. А судиться по-нормальному. Не одним Вайнштейном живо человечество. У нас будет свой Вайнштейн – Леонид Эдуардович.

Безусловно, есть еще народная медицина, когда длиннорукость и прилипучесть пальцев лечится ударом в табло и в жбан. У девушек есть кавалеры, мужья и добровольные заступники. Но я принципиальный противник насилия, равно как и грубых домогательств. Поэтому – только в суд. И этот тот случай, когда процесс не менее важен, чем результат.

Потому что граждане сразу почуют, где правда. И чья-то репутация будет уничтожена. Либо сального мужика, который пристает к женщинам, либо стервозных дур, которые клевещут на порядочного человека.