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Общество
24.02.2018
Салiдарнасць
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь

В эфире «Клуба редакторов» Дмитрий Жук высказался, что думает о принудительной подписке. Таким образом, отвечая на открытое письмо писательницы Евгении Пастернак.

— Уважаемая Евгения Борисовна. Во-первых, не надо на ночь пугать людей. Я не знаю ни одного учителя, уволенного за подписку — отказ либо не отказ. Во-вторых. Как журналист, человек и гражданин категорически убежден, что людям, нанятым на работу государством, полезно читать государственную прессу. Тем более учителям — тем, кто должен читать много и разного. Как пользоваться, каждый для себя решит. А то, что государство продвигает именно свои издания, что же тут удивительного. Это, по-моему, нормально.

Напомним, двумя неделями ранее писательница и эксперт в сфере образования предложила новому главреду «Советской Белоруссии» отказаться от принудительной подписки.

В открытом письме Евгения Пастернак напомнила, что в Беларуси негласно существует принудительная подписка:

– Работников многих государственных учреждений, например, учителей, под угрозой увольнения или лишения премий заставляют выписывать ряд периодических изданий, в том числе и газету «СБ. Беларусь сегодня». Это сильно подрывает престиж вашего издания, унижает тех, кто вынужден против своей воли выписывать газету, которой вы теперь руководите.

Вскоре после этой публикации на Радыё Свабода вышла большая статья, рассказывающая, как в Беларуси действует система принудительной подписки. Свидетелями выступили учителя, врачи, сотрудники частных фирм.

 
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