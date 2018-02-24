Как из примы Большого превратиться во фрика

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Скандальная балерина проделала свой фирменный трюк в Дубае на фоне «Паруса».

«Не пытайтесь повторить этот трюк… Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой», – так подписала свое фото Анастасия Волочкова (сохранена орфография автора), которая, судя по записям в соцсети, на сутки летала из Москвы в ОАЭ.

Отметим, что авторитетные глянцевые СМИ на днях включили балерину в список «Российских звезд, которые испортили свою репутацию окончательно и бесповоротно».

«Анастасия из примы Большого превратилась во фрика, но для тех: балерина выбирала не тех мужчин и со скандалами от них уходила, неприлично много обнажалась в не совсем подходящих для этого местах, спамила быстро надоевшими всем шпагатами и ради пиара даже крутила роман с Николаем Басковым. В результате, народный суд приговорил Анастасию к пожизненному троллингу и большому дизлайку», – так характеризует Волочкову SNC.

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