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Общество
24.02.2018
Анастасия Бойко, Еврорадио
«И она сказала мне: «Мама, я без биатлона не смогу»

Динара Алимбекова родилась в Казахстане, как и её мама Ирина Александровна. Беларусь — родина бабушки олимпийской чемпионки, после рождения Динары вся семья вернулась сюда. Росла Алимбекова в деревне Каменка Чаусского района (теперь это агрогородок).

Имя Динара для дочери Ирина Александровна придумала сама. Мечтала так назвать девочку. В детстве Динара была послушным ребенком, хорошо училась, пока не связалась с… биатлоном.

— Все началось с 6 класса. Недалеко от Чаусов есть Каменская школа. Я хотела посмотреть именно девочек. Мне понравилось четыре девчонки. Среди них была Динара. Все, что она делала, получалось с первого раза. Легко бежала, все у нее налегке получалось. Она выделялась, — вспоминает первый тренер Динары Мария Шипикова.

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А мама признается, что больше всего ее беспокоила учеба дочки:

— Все-таки хочется, чтобы ребенок получил высшее образование, хорошую специальность, профессию, устроился в жизни хорошо… Она, конечно, очень старалась учиться хорошо, меня не хотела огорчать.

А девочка еще и занималась хореографией, играла на фортепиано в школе искусств...

— Примерно год она совмещала и то, и другое. Она делала это ради меня. Но пришлось выбирать.

Как оказалось, не зря. В то время Динару тренировал Андрей Иванов, чемпионка училась в Чаусской спортивной школе.

— Мы приняли решение, что она должна заниматься биатлоном. Помню, как тренер говорил мне, что вот, я ее только поставил на лыжероллер, а она сразу поехала. Многих детей нужно учить, а она как будто сто лет ездила.

Но даже после этого Ирину Александровну терзали сомнения:

— Когда у нас с ней состоялся разговор, что выбрать — биатлон или учебу, музыку, танцы, я спросила ее мнения. И она сказала мне: «Мама, я без биатлона не смогу». Я очень хорошо запомнила и до сих пор помню.

Семья у Алимбековых большая: вместе с Динарой четверо детей. Накануне вечером в доме Ирины Александровны собралась родня — праздновали олимпийское золото.

Динара Алимбекова (вторая справа). Фото Reuters

Дома Алимбекова бывает редко, но после того, как вернется в Беларусь, Динара обещала обязательно приехать домой.

— Она постоянно в разъездах, дома бывает очень редко. Да, очень скучаю. У нас бывает такое, что она приезжает домой в 7 часов вечера, а уже в 7 утра уезжает обратно. Поэтому на сколько она приедет в этот раз, я не могу сказать.

В Минске, по словам мамы, Динара либо снимает квартиру, либо остается жить в Раубичах. Своего жилья нет.

— У нее же постоянно сборы, не как у обычного человека: хочу — пойду на работу, хочу — не пойду. Работа такая. Когда она приезжает, мы, конечно, стол накрываем, но она не ест того, что мама приготовит. Она всегда легкую пищу кушает, салатики, у них своя диета.

Ирина Александровна наблюдала за победной эстафетой по мобильному телефону.

— Когда она уже пробежала свой этап, я пошла домой, почувствовала, что мне плохо и надо пить таблетки. Позже она написала мне: мол, мам, спасибо за поздравления, мы потом с тобой поговорим, я очень рада. Поговорили мы вечером по вайберу. Говорила, что не осознает до конца. Радости у нее много, но устала сильно. Потом ей не спалось. У них же там на шесть часов больше, мне тоже не спалось. И мы еще раз поговорили.

Мама ждет дочку домой хотя бы на несколько часов и собирается приехать встречать ее в аэропорт.

 
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