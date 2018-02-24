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Зацепило!
24.02.2018
Кирилл Иванов
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка

Зацепило! «Салідарнасць» изучила историю неравной борьбы властей с бардаком.

Услышав в очередной раз о том, что в стране «бардак полный» и что в середине 2019 года вся эта страна «должна быть в идеальном порядке», многие наверняка поморщились. Мол, который год уже порядок наводят да никак не наведут. Но все ли знают, как давно идет эта неравная борьба властей с бардаком?

Мы изучили архив официального сайта главы государства, введя в его поисковик комбинацию слов «навести порядок». Итогом стали 117 документов на восьми страницах.

При ближайшем изучении выяснилось, что это далеко не полная выборка. Здесь, к примеру, отсутствует последняя новость о посещении «Минскинтеркапса», где и прозвучало признание о полном бардаке. Также в список не попало новогоднее обращение, в котором нам обещали «привести наш общий дом в надлежащий порядок».

Но и эта неполная версия способна дать общее представление о том, как давно власти на самом верху озаботились темой наведения порядка и чем это закончилось.

Первые документы из нашей подборки датированы 2002 годом. Именно в августе того года на совещании по градостроительному развитию Минска Лукашенко объявил 2003-й годом порядка и благоустройства.

Вскоре была создана республиканская комиссия по проведению Года порядка и благоустройства, которую возглавил премьер-министр Геннадий Новицкий…

Судя по архиву президентского сайта, одним лишь наведением порядка на земле власти решили не ограничиваться. В том же 2003-м Лукашенко давал указания Совмину навести порядок в формировании тарифов на услуги ЖКХ.

Похожее требование прозвучало год спустя. Забегая вперед отметим, что и через десятилетие после этого в коммунальной сфере продолжал действовать принцип работы «от балды», несмотря на все усилия властей.

Кроме того, в 2004-м наводили порядок в охотничьем хозяйстве, а также в работе с рассмотрением обращений граждан (привет 2017-у).

В 2005-м пришло время «навести железный порядок в здравоохранении в сельской местности». Наведение «полного порядка» ожидало сферу социальной поддержки.

Список сфер и отраслей, в которых власти без устали (и, судя по регулярным приветам из прошлого, без особого успеха) наводили порядок, можно цитировать долго.

Здесь, наверное, имеет смысл остановиться и задаться вопросом: почему столько лет борьбы с беспорядком не дали должного результата (мягко говоря)?

Ответ, наверное, кроется в персоналиях. Все эти годы мы видим у власти практически одни и те же лица. Иногда они меняются кабинетами, и происходит это по воле главного блюстителя порядка.

Но факт остается фактом: независимо от того, удалось ли навести порядок в очередной сфере, у чиновников в любом случае все будет в порядке. И тут на ум приходит догадка об имитации бурной деятельности, хотя мы и не настаиваем на этой версии. Выводы пусть каждый сделает сам.

 
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