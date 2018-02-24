Почему «враг России №1» давал интервью BBC в маске

Как выяснилось, Григорий Родченков изменил внешность до неузнаваемости.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал интервью «Би-би-си» в новом образе. На этот раз он решил скрыть свое лицо с помощью маски. Также на нем были надеты темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза.

Родченков сделал пластическую операцию и изменил внешность почти до неузнаваемости.

Как отмечает ВВС, это первое интервью 59-летнего бывшего спортивного чиновника международной новостной компании с того момента, как он бежал из Москвы. Во время интервью Родченков был в маске: ему нельзя показывать лицо из-за предполагаемой угрозы со стороны агентов Москвы.

Информатор WADA в 2016 году рассказал общественности о российской допинг-программе, подмененных банках с мочой и коктейле «Дюшес». В российских СМИ его неоднократно называли «главным врагом России».