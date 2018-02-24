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Комментарии
24.02.2018
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник

Рассуждает российский политик Леонид Гозман на Эхе Москвы.

– Наше начальство не понимает (или по традиции валяет дурака, делая вид, что не понимает), что неэффективность нашего вмешательства в американские выборы и позорно низкий уровень профессионализма тех, кто столь нагло пытался залезть в чужие дела, никак не отменяет обвинений и не делает их менее серьезными. Конечно, объем трафика, шедшего от липовых аккаунтов был относительно небольшим.

Конечно, сообщения, написанные на плохом английском, не могли переубедить англоязычную аудиторию. Конечно, жулики, участвовавшие в жульническом проекте – все эти пригожинские поварята – украли, как положено, девяносто процентов бюджета, что тоже не способствовало успеху.

Но если ты подкупил привратника, вскрыл замки, забрался в чужую квартиру, но украл при этом только старые тапочки, то это не значит, что ты не преступник. Ты просто тупой и жалкий преступник. И тебя, тупого и жалкого, все равно будут судить за кражу со взломом. Если поймают, разумеется.

Так вот, тебя поймали!

«Американцы смачно смазали по щекам нашим замечательным чекистам»

 
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