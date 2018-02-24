«Самый страшный страх — что он на тебе не женится»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов
Обозреватель нашел в скандале с «думским сексоголиком» дополнительный позитив
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь
Обложка дня. Путин – осьминог
Почему «враг России №1» давал интервью BBC в маске
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Как в Москве студентов склоняют поддержать действующего мэра. Фотофакт
Сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять (спойлер – сотни миллионов)
Строителям Белорусской АЭС подняли зарплаты до «достойной»
«Скольки малака дала?» Карикатура
Пачаўся вялікі пост: «Каша з насеннем — гэта ммммм!»
Как «Газпром» богатеет за счет белорусов
За оскорбление Лукашенко завели дело на создателя популярного видеоканала на Youtube
МВД: при закупках медтехники были крупные махинации, задержано 12 человек. Фотофакт
В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
«Чаму маўчаць людзі?! Беларускамоўныя павінны праявіць салідарнасць»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Кто может стать новым министром спорта?
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
Умер Лев Контарович
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
24.02.2018
Арина Холина, Cosmo
«Самый страшный страх — что он на тебе не женится»

Скромность больше не украшает.

Наши девушки не любят приложения для знакомств за то, что в некоторых из них так сложилось, что мужчины ждут от девушек первого шага. Ну, 50/50. Мужчины даже нарочно пишут в профиле: «Мне нравится, когда девушка не боится написать первой». И прочие варианты на тему. Девушки возмущены. Как?! Почему она должна писать первой?! Что это за коварство? Сделать самой первый шаг? Ну уж нет! Знаете, это почти оскорбление.

Есть версия, что Настоящая Женшина — это такая, на которую мужчины сами липнут. А если ты не любишь ждать удачи, то твое Достоинство от этого страдает.

Девушка не будет сама знакомиться. Девушка не будет звонить ему. Девушка никогда, разумеется, не скажет сама «давай поженимся». Потому что Достоинство.

Возможно, в 18-м или 19-м веке такая скромность как бы показывала, что девушка — приличная, но сейчас то уже вроде как 21-й — и (вот сюрприз!) даже секс до свадьбы не считается позором.

Глубоко в чертогах памяти я помню это ощущение, которое парализует тебя: ты смотришь на телефон и никак не можешь набраться храбрости позвонить ему. А что, если я навязываюсь? А что, если я ему не нравлюсь? А что, если я все испорчу?

Ох, как часто можно увидеть в барах и клубах этих гордых женщин, которые стоят как будто с отсутствующим видом, которые так отчаянно веселятся с другими девочками, словно поболтать сюда пришли, которые выжидают до последнего — вот когда к ним подкатит какой-нибудь хамоватый пьянчуга и скажет: «Что там насчет потрахаться?»

Странным образом так сложилось, что в нашей культуре женщина — она только и ждет. Идеальная Ассоль, которая торчит на берегу и пялится вдаль. Нет у нас своей Скарлетт О'Хара. У нас вообще нет достойных женских героинь. Вся большая и средняя литература — о мужчинах, причем, как правило, о мозго… страдальцах. О мужчинах, которые погружены в свои мысли и переживания и которым проще грохнуть старушку, чем найти работу и познакомиться с девушкой. Единственный яркий персонаж — Наташа Ростова, да и ту Толстой растоптал к финалу.

Вот на этом мы и воспитывались. Никаких заглавных женских персонажей — лишь второстепенные, да и те то клуши, то истерички.

Ну и что тут удивляться, если у женщин нет свободы воли?

Я уже давно решила для себя: если я чего-то хочу, то я это получаю. Ну или хотя бы пытаюсь. И вот страшная правда: нет более восхищенного тобой мужчины, чем тот, с которым ты познакомилась сама. Мужчины точно так же нервничают, как и женщины. Им неприятно, если их отшивают.

Занятно, что в южных культурах девушки так же активны, как и мужчины. «Эй, котенок!», «Эй, красавчик!» — могут кричать девушки вслед в Сочи, в Рио де Жанейро, в Барселоне, Лиссабоне, Тель Авиве.

На юге девушки не стесняются собственных желаний и своей сексуальности. Они знакомятся с кем хотят, они любят секс, они говорят: «Значит так, я хочу выйти за тебя замуж. И ты тоже этого хочешь».

Южные девушки умеют получать то, что им нужно. Почти везде на юге негласный матриархат — женщины такие же энергичные, темпераментные и уверенные в себе, как мужчины.

А вот Скандинавия, например, отлично это заимствует. Хоть она и Север. В их культуре образ женщины, которая сама выбирает, с кем ей знакомиться, спать, жить, стал основной ролевой моделью.

А в России до сих пор косплеят романы 19-го века — женщина вся такая во власти провидения, то есть мужчины, который должен и знакомиться сам, и звать на второе свидание, и на третье, и звонить женщина сама будет только после свадьбы с исключительно романтическим заявлением «Не забудь купить молоко!», и предложение обязан делать исключительно мужчина (он ведь решает вашу судьбу, так ведь? Вы же сами то не способны), и вы до гроба будете делать, смотреть и слушать то, что пожелает мужчина — раз уж он тут единственный, кто принимает решения.

Такое ощущение, что русские женщины боятся мужчин. Ну, как в школе боишься учителей — уже и сам не знаешь, почему и зачем именно, но все равно боишься.

Самый страшный страх — что он на тебе не женится. И все общение строится на этом страхе — все эти бабушкины способы угодить мужчине, показать мужчине, что ты «не такая».

В итоге женщины добились, что в России есть два основных типа мужчин: страдающие и обнаглевшие.

Страдающие придавлены завышенными требованиями к маскулинности, к тому, что мужчина должен то и должен это (звонить первым и забивать гвозди, например), что он постоянно должен изображать такого крепкого парня, который «не плачет», что женщина все время его понукает: «Ну ты же мужчина».

Обнаглевший делает тебе огромное одолжение уже тем, что он — мужчина! — знакомится с тобой. И делает это по «правилам съема»: он сразу тебя критикует, он уверен, что после первой же ночи ты должна помыть посуду, постирать шторы, сбегать в магазин за продуктами и согласиться на анальный секс.

В принципе, оба этих типажа — жертвы антифеминизма: они оба несчастные, закомплексованные неудачники, которые просто не понимают, как вести себя в мире, где женщина не хочет проявлять инициативу и не желает брать на себя ответственность.

Но, как и женщины, такие мужчины боятся разрушить схему — потому что никто не обучил их альтернативному поведению. Они лишь приспосабливаются к тем женским ожиданиям, которые есть в нашей культуре.

Ну и если вам нужны именно такие мужчины — продолжайте бояться сделать первый шаг.

Если вы мечтаете о чем-то более полноценном — хотя бы напишите сами в Тиндере: «Привет! Как дела? Чем занимаешься?» Напишите подряд десяти людям. Даже тем, кто вас замэтчил, но две недели не подает признаков жизни. Спросите незнакомца в баре, что он пьет. И вы увидите, как драматически меняется ваша жизнь. В лучшую сторону.

Кроме того, что мужчины реально невероятно благодарны женщинам за инициативу, так еще появляется это удивительное чувство, что ты сама контролируешь свою жизнь. Это почти так же отлично, как секс. Ну или как тот Единственный. Будьте Первыми — во всей широте значения.

Холина: «Попробуйте, глядя на мужчину, думать о сексе, а не о свадьбе»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:7)
Главное
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Дудь: «Когда-то не мог представить, что буду говорить «Беларусь»
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь
За что Газета.ru с новостью о кокаине в российском посольстве получила респект от «телеграмщиков»
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
За что Лукашенко назвали провидцем
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY