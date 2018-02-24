Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»

Российский публицист поделился воспоминаниями об известном актере-эмигранте, которого затравили на родине.

— У Серебрякова, видимо, тоже менялись нормы, — комментирует ситуацию на Эхе Москвы Виктор Шендерович. — Сейчас я буду хвастаться, потому что Леша Серебряков — мой ученик по ГИТИСу. Просто вот, тупо: вторая табаковская студия. 1983-й год, а я тогда преподавал сцендвижение. Не в том смысле, что я его так хорошо выучил, что он стал приличным человеком (многие мои ученики не стали приличными людьми, должен заметить, в том числе с тех же примерно курсов). Но Леша замечательно вырос. Он всегда был очень талантливым человеком. Он замечательно вырос — по-человечески. В мощную независимую фигуру. Это нечастое сочетание такой социальной ответственности, человеческой глубины — и божьего дара.

Это, мягко говоря, не всегда совпадает. В какой-то момент он развился замечательно. И его отъезд — это был результат его новой нормы. Он написал, что хочет дать детям возможность развиваться, жить в свободном мире. Быть свободными людьми. Там у него и свои, и приемные.

Дать им возможность развиваться в свободном мире! Леша Серебряков, в отличие от Владимира Владимировича Путина, например, кардинально своих позиций политических не менял. Он из офицеров КГБ в демократы и обратно в тираны не ходил. Он довольно последовательно развивался.

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А то, что в очередной раз… — мы же не про Серебрякова, мы же про реакцию! — что в очередной раз наружу вылезла ущемленность наша – это совершенно очевидно. Потому что это крик ущемленности.

Эта вся Госдума, которая вопит и требует не давать ему сниматься… Вот да, давайте ударим рублем Серебрякова, в Канаде, давайте ударим рублем. Запретим ему сниматься.

Совок дремучий. Уязвленность несчастная. Они рабы, к сожалению, в отличие от Леши.

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