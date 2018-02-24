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Экономика
24.02.2018
Сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять (спойлер – сотни миллионов)

В разгар очередного витка напряженности по сельскохозяйственной линии в Беларуси подвели экспортные итоги года.

Но данные Белстата говорят о том, что наши продукты питания по-прежнему остаются одним из самых востребованных за рубежом белорусских продуктов. Экспорт по этим позициям вырос за 2017 год на 16% до 4,9 млрд долларов, совсем немного уступив в денежном выражении нефтепродуктам, самой прибыльной позиции (5,3 млрд долларов), отмечает TUT.BY.

Традиционно первые три позиции в топе занимает молочка: экспорт сыров и творога за прошлый год снизился в натуральном выражении на 7,7%, но вырос в денежном на 15,6% до 797,9 млн долларов, поставки сухого молока выросли на 8,2% и 3,8% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 6,5% вырос в деньгах на 29%.

В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе около 656 млн долларов составляют поставки по позициям, которые Россия грозит заблокировать с 26 февраля.

В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны пива (+49,2%), крепкого алкоголя (+20%), шоколада и конфет (+35,2%), картофеля (+31,1%).

Инфографика Антон Девятов, TUT.BY

Начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, рассказывая об итогах года, отмечал, что Беларусь постепенно снижает экспортную зависимость от российского рынка, в 2017 году доля России в поставках продукции Минсельхозпрода снизилась на 4,9 процентных пункта, до 89,4% от общего объема экспорта:

— Многие говорят, что мы монозависимы, но объяснение этому простое — это близость и емкость рынка, а также очень высокая лояльность к белорусским товарам. Россия — наш давний партнер, и наша стратегия остается прежней: сохраняя достигнутое, развиваем новое. Мы обязаны не потерять те рынки, где уже много вложили в продвижение.

 
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