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24.02.2018
Артем Кречетников, ВВС
Как кубинские повстанцы похитили чемпиона «Формулы-1» и подружились с ним

Начиналось эта история как теракт, а закончилась как латиноамериканская мелодрама.

Хуан Мануэль Фанхио (справа) пять раз завоевывал мировое первенство в гонках «Формула-1». Это достижение удалось превзойти лишь Михаэлю Шумахеру (слева)

60 лет назад в Гаване произошло событие, ныне полузабытое, а тогда наделавшее шума. Сторонники Фиделя Кастро похитили пятикратного чемпиона «Формулы-1» аргентинца Хуана-Мануэля Фанхио.

Начиналось эта история как теракт, а закончилась как латиноамериканская мелодрама: все обнялись и прослезились.

Назло буржуям

Диктатору Фульхенсио Батисте оставалось править 10 месяцев.

Он стремился сделать Кубу туристической Меккой. Помимо пляжного отдыха, власти страны делали ставку на игорный бизнес и разные шоу, в том числе на проведение чемпионатов «Формулы-1».

Фульхенсио Батиста: в СССР предшественника Кастро можно было увидеть только на карикатурах, где его изображали безобразным карликом

Накануне гонки, намеченной на понедельник, 24 февраля 1958 года, ее самый именитый участник, пилот Mazerati Хуан Мануэль Фанхио вышел из номера «люкс» в гаванском отеле «Линкольн», собираясь поужинать с директором команды Нелло Уголини.

Журналист, сочувствовавший революционерам, снабдил их фотографией и распорядком дня гонщика, но зайти в холл и указать на жертву отказался: не хочу, мол, выглядеть как Иуда в Гефсиманском саду!

Возле лифта к Фанхио подошел человек в кожаной куртке, продемонстрировал из-под полы пистолет и велел молча следовать за ним.

Как впоследствии выяснилось, похитителя звали Оскар Лусеро. Через несколько недель он был арестован, осужден и расстрелян. Сейчас он считается на Кубе героем революции, его именем назван университет.

Всего в операции были задействованы девять человек во главе с руководителем гаванского подполья кастровского «Движения 26 июля» Фаустино Пересом. Сам Фидель находился в горах Сьерра-Маэстра.

Обмен любезностями

Никаких требований повстанцы не выдвигали и сами освободили пленника спустя 29 часов.

Их целью было вынудить Фанхио пропустить гонку, чтобы заставить мир говорить о себе и дискредитировать режим, неспособный обеспечить безопасность. «Формула-1» как атрибут буржуазного образа жизни, и вообще наплыв на Кубу богатой праздной публики вызывали у революционеров классовую неприязнь.

Фанхио с первой минуты повел себя как в пособии по выживанию при похищении: заявил Лусеро, что «вошел в этот опасный вираж и принимает правила».

Хуан-Мануэль Фанхио за рулем Mazerati

Поэтому ему не стали ни связывать руки, ни надевать на голову мешок, ни тыкать в спину стволом, а спокойно отвезли на стареньком «плимуте» в частный дом, где находилась подпольная явка.

Там гонщику предложили хороший ужин вместо несъеденного им в ресторане, и удобную постель. Явившийся на следующее утро Перес извинился за насилие и вручил спортсмену транзисторный приемник, чтобы слушать репортаж о гонке.

- Он оставался все время очень спокойным. Разговаривал со всеми, мы даже шутили. Естественно было предположить, что ситуация ему не нравилась, но он вел себя как настоящий джентльмен, - вспоминал участник похищения Арнольдо Родригес, с которым у Фанхио возник наиболее тесный психологический контакт.

Знаменитый гонщик дал автограф несовершеннолетнему сыну хозяйки конспиративной квартиры. Правда, его попросили не ставить компрометирующую дату.

Чудесное избавление?

В ночь на 25 февраля трое подпольщиков, в том числе Родригес, доставили Фанхио на находившуюся в пяти минутах езды от их убежища квартиру военного атташе Аргентины в Гаване.

Туда прибыл посол Рауль Линч, на которого похитители вышли через посредника, мексиканского журналиста. Дипломату передали целого и невредимого пленника и письмо с извинениями в адрес аргентинского народа.

Примечательно в этой истории то, что во время пропущенной Фанхио гонки произошла тяжелая авария: болид местного гонщика Армандо Гарсии Сифуэнтеса вылетел с круга и врезался в трибуну. Погибли пилот и шестеро зрителей, около сорока человек получили травмы. Соревнование остановили досрочно.

В результате Фанхио всегда говорил, что не только не в обиде на похитителей, но и благодарен за то, что они, не исключено, спасли ему жизнь.

Хэппи-энд

Вскоре 47-летний Фанхио ушел из автогонок. Он дожил до 84 лет, долго возглавлял аргентинское представительство Mercedes-Benz, за чью команду некогда выступал, пропагандировал спорт и считался на родине национальным героем.

Коллеги называли его «самым великим пилотом «Формулы» тех дней, когда они носили кожаные шлемы», а новые кубинские власти – «почетным членом нашего революционного движения». Фанхио не возражал, хотя на торжества по случаю победы Кастро в 1959 году, куда его приглашали, не поехал.

В следующий раз он побывал в Гаване в 1981 году, заключил контракт на поставку партии грузовиков Mercedes, встретился с Фаустино Пересом, ставшим к тому времени министром, и с самим Фиделем.

С Арнольдо Родригесом они переписывались много лет. Тот несколько раз приезжал в гости к Фанхио в Буэнос-Айрес и однажды подарил ему копию кубка, который тот мог бы получить 24 февраля 1958 года.

Гонок «Формулы-1» на Кубе с тех пор больше не было.

 
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