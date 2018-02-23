.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Строителям Белорусской АЭС подняли зарплаты до «достойной»
«Скольки малака дала?» Карикатура
Пачаўся вялікі пост: «Каша з насеннем — гэта ммммм!»
Как «Газпром» богатеет за счет белорусов
За оскорбление Лукашенко завели дело на создателя популярного видеоканала на Youtube
МВД: при закупках медтехники были крупные махинации, задержано 12 человек. Фотофакт
В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве
Салдат распавёў пра абставіны здарэння, калі прапаршчык кінуў у яго рыдлёўкай. Сказаў: «Адыдзі, дэбіл»
Ермошина поделилась, когда согласует с Лукашенко следующую кампанию
Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом. Фотофакт
У российской бобслеистки обнаружили допинг
Сидорский: «У Россельхознадзора нет оснований для ограничений на ввоз белорусской продукции»
Как российские рестораторы принуждают своих сотрудников голосовать. Фотофакт
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Сенсация: белорусские биатлонистки взяли «золото» на Олимпиаде!
Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Чаму маўчаць людзі?! Беларускамоўныя павінны праявіць салідарнасць»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Кто может стать новым министром спорта?
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
Умер Лев Контарович
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
Актер Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве
Когда от выборов остается только буфет
Топузидис: «У меня есть бизнес, и, к счастью, никогда не было попыток государства его отобрать»
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
23.02.2018
Салiдарнасць
Строителям Белорусской АЭС подняли зарплаты до «достойной»

Базовый уровень зарплаты для строителей Белорусской АЭС увеличен на 27,6%, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

– Мы сегодня вместе с госкорпорацией «Росатом» на 27,6% подняли синхронно базовый уровень зарплаты строительно-монтажного персонала. Это позволяет при выполнении норм выработки иметь достойную зарплату. Конечно, такой уровень — при условии выполнения плановых заданий и норм выработки, зарплата должна быть заработана, — отметил Михаил Михадюк, сообщает БЕЛТА.

– Сегодня на стройке Белорусской АЭС рабочие заработать могут, — добавил замминистра.

Отметим, что в недавнем журналистском расследовании «Салідарнасць» в частности выяснила, что за работу на важнейшем стратегическом объекте многие получают всего по 350-400 рублей в месяц. Это было главной причиной равнодушного отношения белорусских строителей к своим обязанностям.

Более того, «Салідарнасці» стало известно о нескольких случаях проблем с выплатами задействованным на стройплощадке работникам.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:7)
Главное
«Белорусский Илон Маск» дал установку, сколько надо продать Geely. Правда, надо еще научиться
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY