Строителям Белорусской АЭС подняли зарплаты до «достойной»

Базовый уровень зарплаты для строителей Белорусской АЭС увеличен на 27,6%, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

– Мы сегодня вместе с госкорпорацией «Росатом» на 27,6% подняли синхронно базовый уровень зарплаты строительно-монтажного персонала. Это позволяет при выполнении норм выработки иметь достойную зарплату. Конечно, такой уровень — при условии выполнения плановых заданий и норм выработки, зарплата должна быть заработана, — отметил Михаил Михадюк, сообщает БЕЛТА.

– Сегодня на стройке Белорусской АЭС рабочие заработать могут, — добавил замминистра.

Отметим, что в недавнем журналистском расследовании «Салідарнасць» в частности выяснила, что за работу на важнейшем стратегическом объекте многие получают всего по 350-400 рублей в месяц. Это было главной причиной равнодушного отношения белорусских строителей к своим обязанностям.

Более того, «Салідарнасці» стало известно о нескольких случаях проблем с выплатами задействованным на стройплощадке работникам.