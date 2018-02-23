За что Лукашенко назвали провидцем

И даже сравнили с Нострадамусом.

Фото с сайта thejizn.com

Всего за один месяц средняя зарплата по стране обвалислась на 70 долларов: с 995 рублей в декабре до 859 рублей в январе.

Событие стало вполне ожидаемым. Было очевидно, что в конце прошлого года получки повышали административными методами, чтобы выйти на требуемую лично главой государства тысячу рублей. Также было очевидно, что остаться на этом уровне, не включив печатный станок, будет невозможно.

О том, что средняя зарплата по стране в январе обвалится, можно было судить и по словам Александра Лукашенко. В ноябре он спрогнозировал, что в начале 2018-го получки снизятся из-за того, что «будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня».

Именно поэтому форумчане на talks.by с иронией называют главу государства провидцем и даже Нострадамусом. Правда, камня на камне не оставляют от его аргументации. За выходной 2 января белорусы отработали в субботу, а православное Рождество пришлось на воскресенье. Итого один дополнительный выходной (1 января) и вполне стандартный показатель в 22 рабочих дня.

Если уж в январе причиной снижения зарплат стали выходные, то становится тревожно за последующие получки – по итогам короткого февраля и марта с международным женским днем посреди недели.

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