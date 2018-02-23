Минчане не оценили заботы главы Администрации президента

«Комсомолка» узнала, сколько стоит покататься на льду.

Фото: Святослав Зоркий

Глава Администрации президента Наталья Кочанова считает, что в Минске нужно пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта.

- Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы. Обсудим, посмотрим, из чего формируется эта цена. Вопрос обсудим с руководителем Минска. Люди должны быть информированы, где можно бесплатно покататься на лыжах, на коньках, - ответила Наталья Кочанова на вопрос, почему так дорого кататься на коньках. Эта беседа состоялась на встрече с сотрудниками Белкоопвнешторга, передает belta.by.

Мы решили узнать у минчан, кусаются ли цены, и отправились к Дворцу спорта, возле которого есть каток.

Коньки можно взять в прокат, можно прийти со своими. В будние дни один сеанс катания - 45 минут - обойдется взрослому в 4 рубля, а детям до 14 лет - в 2 рубля. В выходные дороже: 5 рублей для взрослых, 3 - для детей. Прокат коньков - 3 рубля.

Рабочий день в самом разгаре, на катке шесть человек.

- В выходные людей, конечно, больше, - говорит кассир. - Всего в будний день приходит 200 - 250 человек.

- Что говорят люди, дорого стоит покататься на коньках?

- Редко кто скажет: «Ой, дорого». Во-первых, у нас скидки для многодетных семей и студентов. Кататься приходят люди разного возраста. У нас есть несколько постоянных клиентов, которым за 80. Есть одна женщина такого возраста. Она приходит к нам и прекрасно катается, делает какие-то элементы фигурного катания. Еще катается дедушка 86 лет.

Походим к катку, останавливаем девушку.

- Если брать свои коньки, то нормально, не дорого, - говорит Валентина. - За коньки вместе с сеансом катания заплатила 7 рублей.

Подруги Екатерина и Юлия уверено держатся на льду.

- Раньше чаще сюда ходили. Сейчас хотим приходить на каток раз в неделю, - улыбаются женщины. - Четыре рубля - это недорого. Билет в кино столько же стоит! А то и дороже! Тут хороший лед, а мы так катаемся, что на колдобинах можем и упасть.

Коньки у женщин свои.

- Окупились за полсезона! - говорят минчанки.

- Сейчас мне 47 лет, кататься начала в 42 года, - говорит врач Ольга, которая часто приходит кататься сюда. - Цена нормальная. Коньки у меня свои. Я хожу и на «Минск-Арену», езжу в Чижовку, в Малиновку. Цены везде сопоставимые. Имеет значение качества льда и где находится каток - в помещении или на улице. Этот каток удобен тем, что сеансы каждый час. Это очень хороший каток, душевный. Я его очень люблю. И музыка хорошая.

- Тут не дороже, чем в других местах. Да и просторно, свежий воздух! - говорит Иван Васильевич, преподаватель вуза.

Семейная пара с трехлетней дочкой тоже зашли на каток. - Абсолютно недорого, - говорит молодая мама. - Стандартная цена!

Недалеко от этого катка есть и открытый, тут нужно платить только за прокат коньков. Но он начинает работать в три часа дня.

БУДЬ В КУРСЕ!

Покататься на коньках стоит от 2,70 до 7 рублей

В «Минск-Арене» один сеанс катания (45 минут) стоит 5 рублей для взрослых, 3 - для детей.

В хоккейном клубе «Юность-Минск» можно покататься только в выходные дни. Сеанс для взрослого - 4 рубля, для ребенка (до 16 лет) - 2 рубля 70 копеек. Прокат коньков - 3 рубля.

В «Чижовка-Арене» сеанс (45 минут) в малой арене - 4 рубля для взрослого и 2 рубля 70 копеек для ребенка. Сеанс катания на коньках (60 минут) на большой арене для взрослых стоит 5 рублей. Аренда коньков обойдется в 3 рубля.

В ТЦ «Замке» посещение ледового катка для взрослых в будние дни стоит 6 рублей, а в выходные - 7 рублей. Прокат коньков - 5 рублей.

КСТАТИ

- В Минске оборудованы 33 бесплатных катка и 2 платных мобильных, 25 бесплатных хоккейных коробок, 12 бесплатных лыжных трасс, 28 пунктов проката зимнего спортивного инвентаря. Стоимость проката инвентаря варьируется от 2 до 5 рублей за 1 час, - сообщили «Комсомолке» в Мингорисполкоме. - На территории Минска существуют также круглогодично работающие платные ледовые площадки.