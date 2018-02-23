Романчук: Нет воли разум включить

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Скольки малака дала?» Карикатура
Пачаўся вялікі пост: «Каша з насеннем — гэта ммммм!»
Как «Газпром» богатеет за счет белорусов
За оскорбление Лукашенко завели дело на создателя популярного видеоканала на Youtube
МВД: при закупках медтехники были крупные махинации, задержано 12 человек. Фотофакт
В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве
Салдат распавёў пра абставіны здарэння, калі прапаршчык кінуў у яго рыдлёўкай. Сказаў: «Адыдзі, дэбіл»
Ермошина поделилась, когда согласует с Лукашенко следующую кампанию
Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом. Фотофакт
У российской бобслеистки обнаружили допинг
Сидорский: «У Россельхознадзора нет оснований для ограничений на ввоз белорусской продукции»
Как российские рестораторы принуждают своих сотрудников голосовать. Фотофакт
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Сенсация: белорусские биатлонистки взяли «золото» на Олимпиаде!
Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Кто может стать новым министром спорта?
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
Умер Лев Контарович
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
Актер Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве
Когда от выборов остается только буфет
Топузидис: «У меня есть бизнес, и, к счастью, никогда не было попыток государства его отобрать»
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
23.02.2018
Ярослав Романчук, Белгазета
Романчук: Нет воли разум включить

Беларусь экономически свободна на 58%.

В рейтинге стран мира по Индексу экономической свободы-2018 от Heritage Foundation Беларусь заняла 108-е место, опустившись на 4 позиции. В Европе мы оказались на 42-м месте из 44 стран. Хуже нас только Греция (115) и Украина (150).

В экономически свободных странах Европы ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составил $ 64396, «в основном свободных» - $ 43430, в «умеренно свободных» - $ 26798, а «в основном несвободных» - $ 16958. В Беларуси этот показатель составил $ 18 тыс. В 2017г. наша страна была свободна на 58,6%, в 2018г. на 58,1%. Вроде бы мелочь, а неприятно.

Борьба за свободу продолжается

Самая свободная страна мира - Гонконг. Он имеет 90,2% из 100% возможных. На втором месте оказался Сингапур - 88,8%, на третьем - Новая Зеландия (84,2%).

Всего в мире только 6 полностью экономически свободных стран. Кроме первой тройки, это еще Швейцария (81,7%), Австралия (80,9%) и Ирландия (80,4%); 28 стран вошли в группу «в основном свободные». Чтобы попасть в нее, нужно получить, по меньшей мере, 70%. Из наших хороших знакомых в эту группу попали Эстония (7), Грузия (16), Литва (19), Чехия (24), Латвия (28) и Македония (33).

Следующая группа - «умеренно свободные» - состоит из 62 стран (60-70%). Беларусь оказалась в группе «в основном несвободных» стран (50-59,9%). В ней 63 государства. Мы здесь рядом с Россией (107), Молдовой (105), Габоном (109) и Китаем (110). В конце списка - 21 репрессированная страна.

Среднемировой индекс экономической свободы в 2018г. составил 61,1%, среднеевропейский - 68,8%. Это самый высокий показатель за 24 года измерений и более чем на 3 п.п. выше, чем было в первом Индексе 1995г. Из 180 стран оценки 102-х улучшились, у 75-ти ухудшились, а у трех остались неизменными. Получается, что 96 стран имеют, по меньшей мере, умеренный уровень экономической свободы.

Что делать для богатства и процветания

Почти четверть века исследования около 180 стран мира позволяет сделать целый ряд важных выводов для полисимейкеров. Первый- «страны, которые применяют ту или иную модель капитализма и свободного рынка, имеют режим открытой торговли и инвестиций, показывают лучшие экономические результаты, чем протекционисты, которые разрывают связи с остальными». Беларусь до сих пор не получила статус страны с рыночной экономикой, не обеспечила режим свободной торговли даже в рамках ЕАЭС. Наше правительство продолжает игнорировать законы экономики и историю.

Вторая рекомендация: «Страны, которые поощряют и защищают частную собственность посредством честной, справедливой юридической системы, имеют больше предпринимательской активности, чем страны, которые работают в режиме коллективной или госсобственности или контроля над экономическими ресурсами». Белорусское правительство глухо и к этому совету. Институт частной собственности у нас хилый, а концентрация около 80% активов в руках государства не позволяет раскрепостить дух предпринимательства.

Третья рекомендация: «Правительства, которые навязывают высокую налоговую нагрузку или осуществляют заимствования для финансирования больших расходов государства, вытесняют частную экономическую деятельность и препятствуют привлечению создающих рабочие места инвестиций». И это тоже про нас - и опять в негативном плане. Через руки государства ежегодно проходит примерно 45% ВВП, что вкупе с госактивами и ресурсами (80% всех) ставит частный бизнес в разряд жителя институционального, финансового гетто.

Четвертая рекомендация: «Последовательное применение регуляторных решений, которые поощряют конкуренцию, децентрализуют систему принятия решений, инноваций и экономической эффективности, приводит к росту производительности и улучшению качества аллокации ресурсов по сравнению с системами централизованного планирования». Белорусские полисимейкеры игнорируют и этот совет.

В Беларуси функционирует система сверхцентрализации принятия экономических, политических и правовых решений. Поэтому по производительности труда мы отстаем от стран со свободным рынком в 6-10 раз.

По мнению Стива Форбза, написавшего предисловие к 24-му докладу о состоянии экономической свободы, «только динамичный, предприимчивый частный сектор способен обеспечить рост и благосостояние. Государственная экономика приказов и контроля просто не в состоянии этого сделать». Это, пожалуй, главный вывод доклада о состоянии экономической свободы-2018.

Названо имя самого выдающегося бизнесмена Беларуси. И это не Чиж

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
«Белорусский Илон Маск» дал установку, сколько надо продать Geely. Правда, надо еще научиться
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY