Как «Газпром» богатеет за счет белорусов

Беларусь в 2017 году была в «газовом тренде» и, как и большинство европейских стран, нарастила импорт и потребление «газпромовского» газа.

Объемы поставок в 2017 году выросли на 2% и составили 19,014 млрд куб.метров.

Согласно данным отчета «Газпрома», в прошлом году Беларусь заняла четвертое в мире по импорту российского газа. Впереди нее оказались Германия, Турция и Италия.

В прошлом году «Газпром» продолжил наращивать объемы экспорта, пытаясь компенсировать таким образом падение цен на газ.

Беларусь стала единственной страной из бывшего СССР, которая входит в топ-10 крупнейших покупателей российского газа. Вслед за ней размещаются Казахстан (3,038 млрд куб.м.) и Молдова (2,712 млрд куб.м.).

Топ-10 крупнейших импортеров российского газа в 2017 году смотрите здесь.