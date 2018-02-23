Междугородние маршрутки обяжут отправляться с вокзалов, а водители против. Что происходит?

С 26 февраля начнут действовать новые правила междугородних перевозок. Они не нравятся водителям и вызывают вопросы у пассажиров.

В настоящее время частные междугородние маршрутки отправляются из разных мест города. Например, в Минске исторически сложилось, что микроавтобусы на Солигорск стояли на улице Кирова, а те, что ехали в Гродно, — на улице Дружной. Водителям было невыгодно заключать договора с вокзалами, поэтому они забирали пассажиров со стоянок, иногда нелегальных.

Маршруты иногда становились гибкими: так было удобно водителям и пассажирам. Например, на поздних рейсах маршрутки развозили клиентов по домам. Забронировать место в машине тоже было просто — всего один телефонный звонок или заявка на сайте. Согласовывать маршруты или расписание движения с властями было необязательно.

Теперь же правила изменятся. Министерству транспорта не нравится, что частные перевозчики имеют лицензию «нерегулярных перевозок», а в реальности ездят регулярно и платят меньшие налоги. К тому же никто не следил за техническим состоянием маршруток.

В результате государственным автопаркам приходилось конкурировать с частниками.

Предстоящие изменения не порадовали водителей. Они даже создали петицию, в которой просят Минтранс внести поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», чтобы они «не мешали работать». Авторы петиции объясняют:

«Теперь маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. При этом перевозчики должны будут платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.

Частные перевозчики будут должны предоставить государству данные о количестве и состоянии машин. Они проработают три месяца. Затем будет проведен конкурс, на котором выберут тех, кто получит право работать по новым правилам. Другим придется закрыть бизнес или заморозить его в ожидании нового конкурса, говорят перевозчики.

На самом деле вопросов много и у пассажиров, и у водителей. Только отвечать на них пока никто не спешит.

В отделе пассажирских перевозок минского автовокзала «Центральный» «Нашей Ниве» сообщили, что деталей нововведений не знают. Но сказали, что к ним для заключения договора обратился пока только один перевозчик.

В управлении пассажирских перевозок «Минсктранса» ответить на вопросы также не смогли.

Связаться с представителями Министерства транспорта не удалось.

Тем временем, некоторые из перевозчиков пока не продают билеты на даты после 26 февраля. А кто-то планирует работать по старым схемам.

«Пока мы работаем, как работали. И будем продолжать, пока не разберемся, что мы нарушаем, — сообщил «Нашей Ниве» директор одной из фирм-перевозчиков. — У меня вопросов по поводу этих нововведений больше, чем у вас. Заключать договор с оператором? С вокзалом? А зачем мне вокзалы? Они пассажиров мне добавят? Нет».