За оскорбление Лукашенко завели дело на создателя популярного видеоканала на Youtube

Степан Светлов – 19-летний блогер из Минска, автор одного из самых популярных блогов на YouTube Nexta, посвященного общественно-политической жизни в Беларуси. Вечером 22 февраля в квартире его родителей был проведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 386 УК – «оскорбление президента».

Степан Светлов, фото с Facebook-страницы блогера

Сейчас Степан находится в Польше, там он учится в университете. В минской же квартире во время обыска находилась только его мать Светлана.

«Вечером к матери пришли двое – один в форме Следственного комитета, второй в гражданской одежде. Имен своих не назвали, удостоверений не показывали. Они показали только ордер на обыск и сказали, что какая-то гражданка пожаловалась на оскорбительные высказывания в адрес президента, которые якобы звучат на моем канале», – рассказывает Степан.

По словам блогера, правоохранители конфисковали ноутбук и маленькую видеокамеру, составили протокол обыска. При этом они не дали матери Степана никаких копий документов и не сообщили, в каком процессуальном статусе на данный момент находится Степан.

На канале NEXTA – более 100 тысяч подписчиков

Активно вести свой YouTube-канал Степан Светлов (Светлов – псевдоним) начал в апреле 2017 года – тогда в Беларуси еще не спала информационная волна «нетунеядских протестов». Парень начал создавать прежде всего информационные ролики в рубрике «Ну и новости!». Главными темами стал Декрет №3, милицейское насилие, злоупотребление властью. Почти в каждом видео звучит критика в сторону Лукашенко. При создании роликов Степан часто использовал видео независимых СМИ, особенно «Белсата», с которым сотрудничает.

«Я не понимаю, где они нашли оскорбление? Другие блогеры иногда высказываются более остро. К тому же, я никогда не занимался политической деятельностью, не был активистом, не подпадал под административное преследование. Думаю, такое давление связано с быстрым ростом подписчиков на канале», – недоумевает парень.

Действительно, количество подписчиков NEXTA уже превысило 100 тысяч человек – неплохая цифра для белорусского интернет-пространства. По мнению Степана, власти могли «зацепиться» за одно из последних видео – там речь идет о «деле, которое раскрыл лично Лукашенко».

«Недавно я пробыл в Минске почти две недели и никто из силовиков или следователей ко мне не обращался, дали выехать из страны. Также интересно, что за гражданка пожаловалась на мой канал? Может печально известная фрау А.?», – говорит Степан.

На вопрос, почему он вообще решил вести политический блог, парень отвечает:

«Ведь это востребовано, так как у людей в Беларуси становится все меньше источников информации: заблокировали Хартию, прижали Белорусский Партизан».

Получить комментарий от Следственного комитета пока не удалось, пресс-служба ведомства не отвечает на звонки.

Кого и за что ранее обвиняли в «оскорблении президента»?

В белорусском законодательстве существуют две подобные статьи. Статья 367 «Клевета на президента» предусматривает наказание в виде штрафа или наказания исправительными работами на срок до 2 лет, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. За «оскорбление президента» (ст. 368) максимальная санкция представляет собой 3 года тюрьмы.

Вскоре после президентских выборов 2001 года за клевету на Лукашенко были осуждены главный редактор гродненской газеты «Погоня» Николай Маркевич и журналист Павел Можейко. Маркевичу дали 2 с половиной года «химии», после заменив приговор на исправительные работы по месту жительства. В журналистику он не вернулся. Можейко же получил 2 года химии и в 2003 году вышел по условно-досрочному.

В том же году дело за клевету завели на политического деятеля и главреда газеты «Рабочий» Виктора Ивашкевича. Из двух назначенных судом годов «химии» он отбыл половину и был амнистирован.

Общественный активист Валерий Левоневский, который критиковал социальную политику Лукашенко и собирал митинги предпринимателей в Гродно, отбыл свои 2 года заключения по 368-й статье без права на амнистию. За это время он побывал в пяти тюрьмах, в том числе на Володарке.

В 2005 году создателю сатирического проекта «Мультклуб» Олегу Миничу удалось избежать ареста из-за большого резонанса в прессе. Ему инкриминировали «оскорбление», так как в мультфильмах присутствовал Лукашенко и приближенные чиновники.

Журналист «Газеты Выборчей» Андрей Почобут был осужден по 367-й статье дважды: после выборов в 2011-м году и летом 2012-го. Он много писал о процессе над Ковалевым и Коноваловым, которых позже признали виновными в совершении теракта и расстреляли, а также о «молчаливых акциях» и отношениях Лукашенко с Западом.