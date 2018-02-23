МВД: при закупках медтехники были крупные махинации, задержано 12 человек. Фотофакт

Расследуется уголовное дело о махинациях при закупках медицинской техники за бюджетные деньги. Стоимость товара завышалась в разы и через подконтрольные фирмы поставлялась в медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Схему выявили сотрудники ГУБОПиК в рамках проверки «информации о взяточничестве и злоупотреблениях» в сфере здравоохранения.

Подозреваемые — жители Минска. Задержано 12 предполагаемых организаторов и участников махинаций.

– Путем подмены товаросопроводительных документов злоумышленники увеличивали стоимость медтехники иностранного производства и через подконтрольные компании (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) осуществляли их поставку для медучреждений нашей страны, — сообщает МВД.

В итоге стоимость завышалась в 2−3 раза, а в некоторых случаях до 14 раз. Сумма ущерба «исчисляется миллионами рублей».

Например, только по одному контракту в 2014 году на поставку оборудования для онкодиспансера стоимостью 7 миллионов евро участники схемы на своих посреднических услугах заработали 4 миллиона евро.

Главным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество).

В ходе обысков изъяты крупные суммы валюты и автомобили премиум-класса. Наложен арест на квартиры и коттеджи. В счет возмещения ущерба подозреваемые уже возместили полтора миллиона евро.