Фотожабы: «Да этот кокаин можно в любой аптеке купить»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
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«Когда пришел на выборы, чтобы закупиться дешевой кровянкой»
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