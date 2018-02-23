В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве

Александра Грудько приговорили к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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23 февраля суд в Слониме вынес приговор по делу 17-летнего Александра Грудько. Подростка обвиняли в убийстве собственных дедушки Леонида и бабушки Тамары Богдан, которые воспитывали его с трех лет.

Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 29 апреля 2017 года. По версии следствия, внук нанес 16 ударов ножом бабушке и 27 ударов ножом и топором дедушке.

После этого подросток пытался имитировать нападение на дом своих родных грабителей, о чем рассказал в расположенном по соседству Свято-Троицком соборе.