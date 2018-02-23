Орлуша: «Справляйте с водкой, с песнями, но только без меня»
Поэт и бывший младший сержант Андрей Орлов поздравил россиян с 23 февраля стихотворением.
С Днём частного защитника
Сирийского отечества,
Сегодня поздравляется
По-русски человечество.
С Днём отпускных десантников
Без флагов и погон,
С Днём бьющих демонстрантиков
Нацгвардов и ОМОН,
С Днём доблестных ракетчиков
Антималайских сил,
С Днём миротворцев в Грузии
(Как будто кто просил),
С Днём добрых нарушителей
Законов и границ,
С Днём вежливых и бдительных,
Ведущих войны-блиц,
С Днём тех, кто с хунтой Киева
В священный бой идёт,
По гиви с моторолами
Слезу мужскую льёт,
С Днём тех, кто учит пушками
На русском говорить,
С Днём BMW с наклейками
Про «можем повторить»…
Короче, нет чудеснее
И радостнее дня.
Справляйте с водкой, с песнями,
Но только без меня.
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