Орлуша: «Справляйте с водкой, с песнями, но только без меня»

Поэт и бывший младший сержант Андрей Орлов поздравил россиян с 23 февраля стихотворением.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

С Днём частного защитника

Сирийского отечества,

Сегодня поздравляется

По-русски человечество.

С Днём отпускных десантников

Без флагов и погон,

С Днём бьющих демонстрантиков

Нацгвардов и ОМОН,

С Днём доблестных ракетчиков

Антималайских сил,

С Днём миротворцев в Грузии

(Как будто кто просил),

С Днём добрых нарушителей

Законов и границ,

С Днём вежливых и бдительных,

Ведущих войны-блиц,

С Днём тех, кто с хунтой Киева

В священный бой идёт,

По гиви с моторолами

Слезу мужскую льёт,

С Днём тех, кто учит пушками

На русском говорить,

С Днём BMW с наклейками

Про «можем повторить»…

Короче, нет чудеснее

И радостнее дня.

Справляйте с водкой, с песнями,

Но только без меня.