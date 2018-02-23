Зарплаты белорусов в январе «чувствительно» упали после декабрьского скачка

Средняя зарплата белорусов в январе составила 859 рубей, сообщает Белстат. Это на 136,3 рубля меньше, чем в декабре.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за январь средняя зарплата составила почти 432 доллара (в декабре прошлого года - 495 долларов, в ноябре — 419 долларов, а в октябре — 428 долларов), сообщает FINANCE.TUT.BY.

Напомним, средняя зарплата белорусов в декабре выросла на 158,4 рубля и практически вышла на заветные 1000 рублей, о которых неоднократно заявляли в правительстве. Получки выросли практически во всех сферах деятельности.

Как уже писала «Салiдарнасць», это был невероятный фокус.

Интрига заключалась в том, что Александр Лукашенко в апреле 2017-го поставил задачу взять к концу года символическую планку:

— 1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать.

В итоге за месяц средняя зарплата подскочила на 158 рублей – почти на 19%.

И вот интрига исчезла. В прошлые годы снижение (январь по сравнению с декабрем) составляло около 10%. В 2018-м, как и прогнозировали аналитики, зарплата упала куда чувствительнее.