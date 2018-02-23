«Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве
Салдат распавёў пра абставіны здарэння, калі прапаршчык кінуў у яго рыдлёўкай. Сказаў: «Адыдзі, дэбіл»
Ермошина поделилась, когда согласует с Лукашенко следующую кампанию
Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом. Фотофакт
У российской бобслеистки обнаружили допинг
Сидорский: «У Россельхознадзора нет оснований для ограничений на ввоз белорусской продукции»
Как российские рестораторы принуждают своих сотрудников голосовать. Фотофакт
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Равков: «Переходить на контрактную армию в Беларуси не планируем»
Прогноз на выходные: ночью ожидается до -25°С, днем — до -15°С
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
От сексуального насилия в Голливуде пострадали 94% женщин
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Как Лукашенко поздравил биатлонисток с победой
Российский телеведущий подрался с украинским экспертом в прямом эфире ток-шоу. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Сенсация: белорусские биатлонистки взяли «золото» на Олимпиаде!
Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Кто может стать новым министром спорта?
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
Умер Лев Контарович
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
Актер Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве
Когда от выборов остается только буфет
Топузидис: «У меня есть бизнес, и, к счастью, никогда не было попыток государства его отобрать»
Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу
Кобяков засветился на выборах с женой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
23.02.2018
Кирилл Иванов
«Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти»

Одним из героев российского сериала «Остров» стал Александр Лукашенко. Вспоминаем другие примеры использования его образа на экранах. 

В 10-й серии второго сезона российского комедийного сериала «Остров» отметился «Александр Лукашенко». Дважды он является одному из главных героев фильма во снах: сперва поздравляет его со свадьбой, а потом говорит о семейных ценностях.

В обоих случаях персонажа главы Беларуси видно только со спины. Но на то, что это именно он, указывают несколько моментов: характерная прическа, выговор (даже интонации и смех), а также реплики других персонажей («Смотри, это ведь президент Белоруссии» и «Батька!»).

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на одного из своих читателей, в версии телеканала ТНТ Int Беларусь эпизоды с персонажем Лукашенко были вырезаны.

Управляющий ООО «Трио Медиа» (правообладатель ТНТ International Беларусь) Сергей Булацкий сообщил порталу, что в программе вещания белорусский офис ничего не меняет:

— Мы транслируем то, что нам выдает Москва. Если кто-то смотрят ТНТ федеральное, то оно отличается от ТНТ международной версии.

 «Салідарнасць» проверила несколько сайтов, специализирующихся на показе сериалов. В том числе размещенных в доменной зоне by. К примеру, ресурсы seasonvar.ru и kinogo.by предлагают неизмененную версию серии с участием персонажа Лукашенко.

«Григорьевича вообще не похоже показали»

Вот как сцены с белорусским руководителем комментируют пользователи rutube.ru:

«С Лукашенко моменты — огонь».

«Григорьевича вообще не похоже показали. Хоть бы манеру речи перед озвучкой перехватили. Совершенно не то пальто вышло».

«По юмору тоже все ок, но со стереотипами про белорусов действительно немного переборщили, хотя было смешно. Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти, как самого актера, так и актера дубляжа. Каждый второй белорус и то лучше спародирует его голос».

«Мне, как белорусу, смотря на это, одновременно и смешно и обидно, очень много стереотипов».

Герой мультфильмов и дерево

Знакомство с удаленными из «Острова» эпизодами заставляет задуматься о причинах цензуры. В них персонаж Лукашенко выглядит достаточно позитивно: добродушный, мудрый, хоть и несколько фамильярный. Возможно, кого-то могла насторожить характерный выговор, но и здесь, кажется, авторам сериала удалось обойтись без перегибов.

Мы же вспомним другие примеры использования главы государства на экранах. Начнем издалека.

В 1995-м на российском телеканале НТВ выходила сатирическая передача «Куклы». Одним из ее персонажей был Александр Лукашенко, рвущийся на российский политический олимп. Много позже один из первых авторов «Кукол» Виктор Шендерович выскажет предположение, что именно жесткие выпуски о Лукашенко стали причиной негласного запрета выступлений публициста в Минске. 

Героем сатирического мультсериала Лукашенко снова стал в 2004-м. На этот раз — у себя на родине. Правда, проект «Мультклуб», созданный Олегом Миничем и Галиной Сенаторской, продержался всего год. В 2005-м на авторов и координаторов проекта завели уголовное дело.

С 2009 по 2013-й на российском Первом канале выходило популярное пародийное шоу «Мульт личности», одним из героев которого был Лукашенко.   

В начале 2000-х российский переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин») перевел десяток блокбастеров, создав для некоторых из них альтернативную озвучку. В трилогии «Властелин колец», к примеру, волшебное дерево говорит на белорусской трасянке. Интонации его голоса напоминают Лукашенко:

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Белорусский Илон Маск» дал установку, сколько надо продать Geely. Правда, надо еще научиться
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY