Одним из героев российского сериала «Остров» стал Александр Лукашенко. Вспоминаем другие примеры использования его образа на экранах.

В 10-й серии второго сезона российского комедийного сериала «Остров» отметился «Александр Лукашенко». Дважды он является одному из главных героев фильма во снах: сперва поздравляет его со свадьбой, а потом говорит о семейных ценностях.

В обоих случаях персонажа главы Беларуси видно только со спины. Но на то, что это именно он, указывают несколько моментов: характерная прическа, выговор (даже интонации и смех), а также реплики других персонажей («Смотри, это ведь президент Белоруссии» и «Батька!»).

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на одного из своих читателей, в версии телеканала ТНТ Int Беларусь эпизоды с персонажем Лукашенко были вырезаны.

Управляющий ООО «Трио Медиа» (правообладатель ТНТ International Беларусь) Сергей Булацкий сообщил порталу, что в программе вещания белорусский офис ничего не меняет:

— Мы транслируем то, что нам выдает Москва. Если кто-то смотрят ТНТ федеральное, то оно отличается от ТНТ международной версии.

«Салідарнасць» проверила несколько сайтов, специализирующихся на показе сериалов. В том числе размещенных в доменной зоне by. К примеру, ресурсы seasonvar.ru и kinogo.by предлагают неизмененную версию серии с участием персонажа Лукашенко.

«Григорьевича вообще не похоже показали»

Вот как сцены с белорусским руководителем комментируют пользователи rutube.ru:

«С Лукашенко моменты — огонь».

«Григорьевича вообще не похоже показали. Хоть бы манеру речи перед озвучкой перехватили. Совершенно не то пальто вышло».

«По юмору тоже все ок, но со стереотипами про белорусов действительно немного переборщили, хотя было смешно. Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти, как самого актера, так и актера дубляжа. Каждый второй белорус и то лучше спародирует его голос».

«Мне, как белорусу, смотря на это, одновременно и смешно и обидно, очень много стереотипов».

Герой мультфильмов и дерево

Знакомство с удаленными из «Острова» эпизодами заставляет задуматься о причинах цензуры. В них персонаж Лукашенко выглядит достаточно позитивно: добродушный, мудрый, хоть и несколько фамильярный. Возможно, кого-то могла насторожить характерный выговор, но и здесь, кажется, авторам сериала удалось обойтись без перегибов.

Мы же вспомним другие примеры использования главы государства на экранах. Начнем издалека.

В 1995-м на российском телеканале НТВ выходила сатирическая передача «Куклы». Одним из ее персонажей был Александр Лукашенко, рвущийся на российский политический олимп. Много позже один из первых авторов «Кукол» Виктор Шендерович выскажет предположение, что именно жесткие выпуски о Лукашенко стали причиной негласного запрета выступлений публициста в Минске.

Героем сатирического мультсериала Лукашенко снова стал в 2004-м. На этот раз — у себя на родине. Правда, проект «Мультклуб», созданный Олегом Миничем и Галиной Сенаторской, продержался всего год. В 2005-м на авторов и координаторов проекта завели уголовное дело.

С 2009 по 2013-й на российском Первом канале выходило популярное пародийное шоу «Мульт личности», одним из героев которого был Лукашенко.

В начале 2000-х российский переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин») перевел десяток блокбастеров, создав для некоторых из них альтернативную озвучку. В трилогии «Властелин колец», к примеру, волшебное дерево говорит на белорусской трасянке. Интонации его голоса напоминают Лукашенко: