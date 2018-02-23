Ермошина поделилась, когда согласует с Лукашенко следующую кампанию

Глава ЦИК пока не знает, какие выборы в 2020-м пройдут первыми.

Лидия Ермошина заявила в пятницу, что решение будут принимать органы, уполномоченные на назначение выборов.

— Центральная комиссия готова проводить любую избирательную кампанию. Думаю, что осенью согласую с главой государства, по крайней мере, какая следующая избирательная кампания у нас будет, — цитирует главу Центризбиркома БЕЛТА.

Ермошина добавила, что проведение следующей кампании еще не обсуждалось: «Пока об этом рано говорить».

Согласно календарю выборов и референдумов, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей — не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики — не позднее 11 сентября.