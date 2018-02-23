«Белорусский Илон Маск» дал установку, сколько надо продать Geely. Правда, надо еще научиться

До конца года.

Завод «БелДжи» должен к концу года продавать по 8 тыс. автомобилей в квартал, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко перед началом итоговой коллегии Министерства промышленности, сообщает БЕЛТА.

— Проблемы произвести автомобили нет, завод мы запустили, он работает нормально. Надо совершенно по-другому выстраивать сервисно-сбытовую сеть, поэтому 28 марта я встречаюсь в Москве с президентом компании Geely, с дилерами, дистрибьюторами. Мы должны выстроить так систему, чтобы уже в IV квартале продавать 8 тысяч автомобилей в квартал, — пояснил он.

И отметил сложность этой задачи:

— Наш партнер — китайская компания Geely — более 10 лет работает на рынке России и других стран СНГ, их максимальное достижение было в 2013-2014 годах, когда они продавали по 5,5 тысяч автомобилей в год. Если вы помните, мощность нашего завода — 60 тысяч авто в год. Получается, нам надо научиться производить и продавать по 5 тысяч авто в месяц.

Почему проект Geely обречен на провал

Байнет: «Фантазеры»

Форумчане обсуждают планы правительства и слова Владимира Семашко, которого журналисты Белгазеты в начале года назвали белорусским Илоном Маском. Причем, у автолюбителей, в основном, одни вопросы. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Один вопрос: кому?»

«Все рассказал Семашко, кроме того, как будут достигать такого показателя?»

«Всех начальников не пересадят - бюджет будет платить за машины, а что дальше?»

«Цену нагнуть не пробовали, а не сервисную сеть развивать?»

«Сам купил?»