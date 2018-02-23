Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»

Они поделились информацией с «Дождем» на условиях анонимности.

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Одна из журналисток сообщила телеканалу, что депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий трогал ее за промежность, когда она зашла к нему в кабинет, чтобы задать вопросы по международной повестке, сообщает Новая газета.

— Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провёл рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его, — рассказала она.

Кроме того, на вопросы, когда она сможет зайти за комментарием, он отвечал, что после 22:00 и пытался узнать ее адрес. Также когда она спрашивала у Слуцкого, что он будет обсуждать на встрече лидером c «Национального фронта» Марин Ле Пен, он ответил: «Тебя и твое поведение».

Другая журналистка заявила, что не стала предавать огласке домогательства Слуцкого из страха потерять возможность работать в Госдуме.

Приглашавшая на эфир Слуцкого продюсер рассказала телеканалу, что он пытался поцеловать ее в губы и потрогать за ягодицы.

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский заявил, что у него нет информации о поведении Слуцкого, но пообещал все проверить и поговорить с депутатом.

Леонид Слуцкий был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созыва Госдумы.

Сам Слуцкий уже прокомментировал РБК заявления журналисток: «Бред».