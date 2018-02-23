У российской бобслеистки обнаружили допинг

В организме Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане, нашли запрещенный препарат.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» глава федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков отметил, что не понимает, как запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки, так как за пять дней до сдачи допинг-пробы, оказавшейся положительной, она уже проходила допинг-контроль - и тогда никаких запрещенных веществ у нее не нашли.

При этом корреспондент издания со ссылкой на собственные источники утверждает, что запрещенное вещество содержалось в каплях для носа, которые 30-летняя спортсменка могла принять по ошибке, не заметив, что в них есть недопустимый препарат.

Газета.ru сообщает, что стало известно название препарата, который нашли в крови бобслеистки — триметазидин. И напоминает, что ранее Зубкова и самого дисквалифицировали за допинг после Олимпиады в Сочи.

Надежда Сергеева - уже вторая на нынешней Олимпиаде спортсменка из России, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенное вещество. Первым стал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший вместе с женой бронзовую медаль в дабл-миксте.

В допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний - вещество, популярное на постсоветском пространстве и внесенное с 2016 года в список запрещенных препаратов. Сам спортсмен заявил, что не употреблял вещество и считает случившееся провокацией.

В поддержку Крушельницкого выступили многие другие керлингисты, в том числе зарубежные. Они заявляют, что керлинг - вид спорта, в котором допинг не дает никаких преимуществ. Кроме того, мельдоний - профилактический препарат, бесполезный при разовом применении, в котором и уличили Крушельницкого, отмечает ВВС.

Тем не менее Крушельницкий сдал бронзовую медаль, так как не успел к заседанию спортивного суда найти существенных доказательств того, что мельдоний попал в его организм неумышленно. Суд оставил за ним право оспорить решение об отборе у него медали в случае, если эти доказательства появятся.