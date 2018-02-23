Сидорский: «У Россельхознадзора нет оснований для ограничений на ввоз белорусской продукции»

Введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию «грубо нарушает положение, утвержденное Советом Евразийской экономической комиссии».

— В Евразийской экономической комиссии изучено письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова о введении с 26 февраля 2018 года ограничений на поставки на территорию России с территории Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка, — заявил БЕЛТА член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. — Введение ограничений является нарушением пункта 175 положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94. Никто не имеет права игнорировать решение Совета комиссии».

И пояснил, что в соответствии с утвержденным Советом комиссии положением допускается ограничение поставок продукции со всей территории Беларуси исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных:

— В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны.

В связи с наличием разногласий между уполномоченными органами Беларуси и России и руководствуясь порядком взаимодействия уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, ЕЭК предлагает сторонам 26−27 февраля провести консультации на площадке комиссии.