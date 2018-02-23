«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»

Один из лидеров «Говори правду» — о лучшем подарке женщины мужчине 23 февраля.

— 23 февраля давно уже не день советской армии. Сегодня это просто мужской день, как и 8 марта — женский, — пишет Андрей Дмитриев у себя в Facebook. — «Будьте нашими защитниками и настоящими мужчинами», — вот стандартный текст поздравления. Хороший повод женщинам и детям сказать, как они любят своих пап, братьев, мужей. И отличный повод сегодня поговорить про мужчин в Беларуси. Да, про нас. Что с нами происходит? Я скажу — смерть. Как мы можем защитить кого-то другого, если в мирное время не способны защитить себя, свое здоровье!

23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь

Если создать сайт мужчинаумер.бай, где будут писать только одну цифру — возраст смерти, это будет даже не стена плача. Это будет стена ужаса. Я это пережил сам. Мой отец умер в 50 лет. 50!!! Тогда, 15 лет назад я не задумался про возраст, мне было чуть за 20 и 50 казались мне бесконечно далекими.

Теперь мне 36 и, каждый раз, когда слышу про смерть кого-то в 44, 49, 53, 60, я внутренне вздрагиваю. Потому что эти смерти не только про кого-то там, они про меня. Про то, успею ли я поставить детей на ноги, обеспечить надежной защитой семью. И еще, успею ли я сделать что-то в своей жизни.

Ведь в 50 теперь жизнь мужчин в Беларуси не только не начинается, она часто заканчивается. На фоне этого, решение правительства о повышении пенсионного возраста выглядит не просто издевательством, а просто желанием не платить пенсии. Можно смело сказать, что посыл правительства мужчинам: «Ничего не требуй, терпи и умри на рабочем месте».

А ведь самое время бить в набат и начинать программу «10х10». Цель которой будет за 10 лет увеличить продолжительность жизнь мужчин на 10 лет.

Вот три простых пункта, что можно сделать:

Здоровый образ жизнь — да, банально, но факт. Мужчины не ведут здоровый образ жизни. Почему? Во-первых, часто не знают как, во-вторых негде. Сейчас год «малой родины». Предлагаю в рамках этого года изменить ситуацию с клубами в деревнях, и спортивными залами. Вместо того, чтобы закапывать здания, как это делают сейчас — оборудовать там спортивные залы.

Кроме этого, привлечь сеть ДОСААФ и гражданское общество к тому, чтобы в городах были кураторы спортивных площадок, которые помогают на уровне дворов и в парках организовать регулярные спортивные мероприятия. Посмотрите на Китай, где утренняя гимнастика просто массовое явление. Приходи и занимайся.

Сюда же должна входить антиалкогольная кампания. Не только со словами о том, как важно подтянуться 10 раз, а конкретными решениями — повышением цен на алкоголь, запретом чернил и остановкой их выпуска. Ну, или только на экспорт.

Организовать своевременное медицинское обследование и научить не терпеть — все доктора говорят, болезни помолодели. Значит и обследование должно происходить гораздо раньше. Сегодня мужчины проходя обследование до 20 при отборе в армии и … всё. Инструменты могут быть разными, медицинское страхование или призвать обязательный осмотр к смене паспорта в 40.

Важно, чтобы работы была на уровне профилактики. И, конечно, нужно со школы и института учить заботе о себе и базовой самодиагностике. Общество же с малолетства говорит мужчине: «Терпи, как настоящий мужчина!» Поэтом он, когда у него защемило в груди, заболела голова, кольнуло в животе не идет в поликлинику, а терпит. До тех пор пока потребуется звонить в скорую. Скорая может успеть на звонок, но не успеть спасти жизнь.

Пора изменить подход, и со всех трибун сказать, что настоящий мужчина — это не тот, который терпит боль, а тот, который внимательно относится к своему здоровью, понимая, какая ответственность на нём перед другими и собой.

Перспектива — это мое наблюдение на основе огромного количества разговоров. В Беларуси мужчины пьют и мрут, в том числе потому, что не могут себя реализовать. Система построена на подавлении. Без цели, без будущего, без перспективы мужчина умирает. Чтобы жить он должен хотеть!

Создать семью и вырастить детей, важно, но недостаточно. Нужны свершения за пределами семьи. Реализация в обществе, на работе. А ему там говорят: «Молчи, не высовывайся, ты должен, досиди до пенсии». И это «должен» повсюду: должен в 21 закончить университет, должен создать семью, должен зарабатывать за всех, должен, должен, должен… И с каждым этим словом загоняют его в землю.

Грустная ирония, что все больше мужчин до заветной пенсии так и не дотягивают. Нам, как воздух вместо репрессивного отношения, нужна поддержка инициативы. Это не только хорошо для экономики, это в прямом смысле слова, вопрос жизни и смерти.

Понимаю, что пунктов может быть больше, и буду рад, если добавите свои пункты в комментариях.

И может через 10 лет, мы поймем, что настоящий мужчина это не только тот, кто полетел в космос, отдал жизнь за Родину или самоотверженно, сжимая скулы, борется за выживание. Но тот, который эту жизнь очень любит, остается собой и создает вокруг себя условия, чтобы другим было спокойно и комфортно. И да, думает о своем здоровье, чтобы жить долго.

Так что лучший подарок, который вы, женщины можете сегодня сделать, это спросить: «Когда ты последний раз был на обследовании. Если ты меня любишь, сделай его как можно скорее».

Будут мужчины крепки, здоровы и реализованы — будет защищенной и наша Беларусь!