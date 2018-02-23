Как российские рестораторы принуждают своих сотрудников голосовать. Фотофакт

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23.02.2018
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В сеть попал документ, распространяемый среди своих подразделений компанией Novikov Group, принадлежащей известному ресторатору и бизнесмену Аркадию Новикову.
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