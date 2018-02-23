Золотые слова Джоли о том, как прожить жизнь не впустую

И принести пользу обществу.

42-летняя режиссер, актриса, филантроп и посол доброй воли Организации Объединенных Наций Анджелина Джоли в одном из свежих интервью поделилась своими правилами жизни:

— У меня есть работа, есть творчество, и каждый день я работаю над собой, чтобы вырасти как личность.

…Мы все пытаемся найти некий баланс. Я думаю, для этого нужно просто найти что-то, что вам нравится. Но, конечно, если вы не принимаете участие в чем-то более глобальном, не делаете ничего полезного для общества, а сосредоточены только на своей жизни, рано или поздно вы поймете, что на самом деле несчастны. Ваша жизнь будет бессодержательной.