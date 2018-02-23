«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между клубами «Атлетик» и «Спартак» произошли уличные столкновения.

Фанаты команды из Бильбао являются антифашистами, ультрас «Спартака» – ультраправые, многие считают их неонацистами.

Все началось с того, что отдельные группы болельщиков московской команды ходили по городу в поисках фанатов «Атлетика», сообщает sports.ru.

Потом фаны красно-белых прошли маршем по Бильбао.

В итоге начались столкновения, приехала полиция.

По информации As, во время фанатских столкновений скончался полицейский – у него случился сердечный приступ. В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе три российских фаната). Участники потасовки с обеих сторон использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Пять человек арестованы, трое их них – россияне.

В Бильбао сразу были не рады приезду фанатов «Спартака». Накануне появилась информация, что в школах города отменили дополнительные занятия, а владельцам баров и ресторанов посоветовали убрать мебель с улицы.

Что касается исхода футбольного противостояния, то «Атлетик» выбил «Спартак» из турнира и прошел в следующую стадию Лиги Европы.

Приводим цитаты из самых популярных комментариев на российском спортивном ресурсе sports.ru.

«Что на футбольном поле позорятся, что околофутбола – один сплошной позор в Европе».

«Страна гопник во всей красе. Что тут еще скажешь...»

«Реально стыдно за соотечественников».