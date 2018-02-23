Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Слониме суд вынес приговор подростку, обвиняемому в двойном убийстве
Салдат распавёў пра абставіны здарэння, калі прапаршчык кінуў у яго рыдлёўкай. Сказаў: «Адыдзі, дэбіл»
Ермошина поделилась, когда согласует с Лукашенко следующую кампанию
Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом. Фотофакт
У российской бобслеистки обнаружили допинг
Сидорский: «У Россельхознадзора нет оснований для ограничений на ввоз белорусской продукции»
Как российские рестораторы принуждают своих сотрудников голосовать. Фотофакт
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Равков: «Переходить на контрактную армию в Беларуси не планируем»
Прогноз на выходные: ночью ожидается до -25°С, днем — до -15°С
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
От сексуального насилия в Голливуде пострадали 94% женщин
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Как Лукашенко поздравил биатлонисток с победой
Российский телеведущий подрался с украинским экспертом в прямом эфире ток-шоу. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Сенсация: белорусские биатлонистки взяли «золото» на Олимпиаде!
Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Кто может стать новым министром спорта?
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
Умер Лев Контарович
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
Актер Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве
Когда от выборов остается только буфет
Топузидис: «У меня есть бизнес, и, к счастью, никогда не было попыток государства его отобрать»
Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу
Кобяков засветился на выборах с женой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
23.02.2018
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»

Российский публицист — о возможной популярности кандидата в президенты, богатого коммуниста Грудина.

— Мы знаем уровень этой популярности; это одни и те же люди, — комментирует предвыборную кампанию в России Виктор Шендерович на Эхе Москвы. — Люди, которые голосуют за Сталина — это одни и те же люди, они отмороженные. Они перевоспитанию не поддаются. В электоральном смысле этим можно пренебречь, потому что никакой угрозы второго тура от Грудинина не будет. Никакой угрозы для будущей власти – очередной, до уже четверти века путинской — не будет от Грудинина.

Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина

Дальше – подробности. И — дальше некоторая цирковая технология. Дорогие зрители цирка, не смотрите на яркий платок, которым машут по широкому кругу фокусники! Фокус происходит где-то в другом месте. У тихой мышки ассистентки, за спиной, у кулис, в другой руке… Ярким платком машут, чтобы вы разинули варежку и смотрели за этим ярким платком. Этот яркий платок — так называемый предвыборная кампания, и нас все время отвлекают на сюжеты.

Ой, Грудинин, Собчак, Явлинский! Смотрите, у нас же выбор! Смотрите, какая борьба идет. Кто придет вторым? Кто наберет три процента, а кто четыре? Это чрезвычайно важно!

Гораздо менее важно, конечно, чем то, что эти выборы вообще нелегитимны. Путина там не может быть вообще, потому что не может быть никогда. Что это все нелегитимно с самого начала. Что нет никаких выборов, когда главный политический противник не допущен. Не задаются эти вопросы.

Отвлекают этим ярким платком. Я отказываюсь обсуждать вместе с тобой или с кем-то другим, каким образом крутится в воздухе этот яркий платок. Отвлекающий от главного – от простого фокуса, который сейчас происходит. Нам предстоит очередная…

Захват и удержание власти, статья 278-я. Это я тоже не в первый раз повторяю. До 20 лет лишения свободы. Особо тяжкое государственное преступление.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:33)
Главное
«Белорусский Илон Маск» дал установку, сколько надо продать Geely. Правда, надо еще научиться
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
«Один сплошной позор в Европе». Россияне устроили беспорядки в Бильбао
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY