Прогноз на выходные: ночью ожидается до -25°С, днем — до -15°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

23 февраля ожидается холодная, преимущественно без осадков, погода, лишь по юго-востоку страны пройдет небольшой снег. Местами образуется изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха днем будет колебаться от -3°С по югу до -12°С по северу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

24 февраля в западных и юго-восточных районах страны малоактивные фронты вызовут местами кратковременный снег, днем поднимется слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -16..-23°С (при прояснениях до -25°С), по югу страны температура не опустится ниже -10..-15°С; днем ожидается не выше -7..-13°С.

25 февраля существенных осадков не ожидается, лишь ночью и утром по югу страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью, в основном, составит -18..-23°С, при прояснениях, морозы окрепнут до -25°С, по югу ожидается -14..-17°С, дневной максимум не превысит -10..-15°С.