Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»

Российская актриса поддержала коллегу-эмигранта, которого затравили на родине.

— О, какой поднялся хайп после интервью Дудя с Серебряковым, — пишет Юлия Ауг в Facebook. — То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Алексей. Про национальную идею России. Включите телевизор, посмотрите программу «Время покажет» или подобные ей, и скажите, что это не так. Почитайте комментарии под видео с интервью и скажите, что это не не так. Что не сила, наглость и хамство, именно сейчас, являются национальной идеей?

То есть интервью с Грудининым, где он восхваляет Сталина, массового возмущения не вызвало. В СМИ не появилось отповедей и призывов покаяться. Большинство это устраивает. Сталин — эффективный менеджер. Отлично. Это отличное зеркало. 86%, посмотрите на себя. Вас не возмущает человек, который восхищается убийцей, человеком, который на протяжении десятилетий проводил геноцид народов на территории СССР и выстроил репрессивную систему и лагерную экономику, а человек, который сказал вам правду о нас, вас возмущает.

«Мама, мы все тяжело больны,

Мама, мы все сошли с ума».