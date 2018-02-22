Российский телеведущий подрался с украинским экспертом в прямом эфире ток-шоу. Видеофакт

В прямом эфире НТВ произошла драка между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным. Это случилось на ток-шоу «Место встречи» в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Гость эфира, немецкий депутат Андреас Маурер, заявил, что на Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. В ответ Суворов потребовал доказательств. Норкин подошел к нему и взял за плечо, после этого началась потасовка.

В конечном счете Суворов успел далеко отпихнуть ведущего — тот оступился и случайно сбил с ног девушку с микрофоном.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — пояснил Суворов, пишет Газета.ру.

Норкин комментировать скандал не стал. А вот его напарница по эфиру Ольга Белова высказалась — по ее мнению, после «хамства» Суворова иначе и быть не могло.

«Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку», — посетовала она.

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