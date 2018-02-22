Как Лукашенко поздравил биатлонисток с победой

Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по биатлону Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву с завоеванием золота в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает пресс-служба президента страны.

— Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества. Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы. Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство, — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами «За личное мужество», а также присвоением Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».

Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.