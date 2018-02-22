Родить для Лукашенко. История в трех картинках

Это все, что нужно знать о нашей власти и ее обещаниях.

Рожать и верить — такие призывы звучат из уст Александра Лукашенко с завидной регулярностью.

А эту фразу многодетная мать 5-х детей Людмила Овсяник из Сморгони слышит каждый раз, когда пытается решить свою проблему с жильем. Эта женщина лучше всех по себе знает цену слов Лукашенко.

Она безрезультатно 8 лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий, маялась по общежитиям, которые были в аварийном состоянии и брала кредиты, чтобы хоть немного привести свое жилье в порядок. И везде, где она пыталась получить помощь от государства, она слышала лишь эту фразу.

– Я устала уже от всего этого, я натерпелась столько унижений. То, что пережила я и мои дети – не дай Бог пережить кому-либо. Я мама пятерых детей, я их всех очень люблю, я не сделала ни одного аборта. И сейчас, как только дело коснется какой-то помощи, мне все тыкают, зачем ты нарожала столько детей, если не можешь их обеспечить. Мол, вам большой плюс – вы не пьете, не курите, ведете нормальный образ жизни, но есть минус – пятеро детей, — рассказала журналистам Людмила.

И это, пожалуй, все, что нужно знать о нашей власти и ее обещаниях.