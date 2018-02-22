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22.02.2018
Светлана Калинкина, Народная воля
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»

В воскресенье, во время подсчета голосов на участке 27 Cтаровиленского округа Минска, случилось ЧП. Итогом стало то, что окровавленного наблюдателя доставили в Центральный РУВД, а потом – и в печально известный изолятор на переулке Окрестина. «Моей головой открыли дверь избирательного участка», – успел сообщить он, прежде чем в РУВД отобрали все средства связи.

Это был Андрей Козел, оператор телеканала Белсат. На участке он находился как доверенное лицо кандидата в депутаты Мингорсовета от Объединенной гражданской партии Николая Козлова, снимал подсчет голосов и транслировал происходящее в интернет. В чем крамола? А в том – что снимал.

Когда супруга Андрея – Ольга Чайчиц, получив тревожное сообщение от мужа, приехала к РУВД, ей долгое время просто отказывались сообщать что-либо о его судьбе. Зато из здания вышел некто Дмитрий Кротов – милицейский оператор, который давно снимает саму Ольгу. Потому что она тоже сотрудничает с телеканалом Белсат в качестве журналиста. Задача Кротова – фиксировать все действия журналистки на свою камеру, а потом свидетельствовать в судах о «противоправной деятельности гражданки Чайчиц».

В чем провинилась? А в том, что всегда в гуще событий и рассказывает о происходящем.

И этому беспределу не видно конца.

В понедельник за неподчинение сотруднику милиции судили не только «правонарушителя  Козела» в Минске, но и журналистов Виталия Скрыля и Владимира Лунева в Витебске. В начале февраля судили журналистов Алеся Силича и Анастасию Попко. В январе этого года огромные штрафы получили журналисты-фрилансеры Констинтин Жуковский, Андрей Толчин, Любовь Лунёва, Дмитрий Лупач, все та же Ольга Чайчиц. Кому-то присудили штрафы, у кого-то конфисковали технику, кому-то суд назначил и то, и другое. Но в конечно итоге все наказаны за журналистскую работу, за правду.

Всего за 2017 год журналистам, сотрудничающим с Белсатом, было присуждено 25 тысяч долларов штрафов, были месяцы, когда суды проходили каждый день, да не по одному. Пытаясь отстоять свои права и остановить этот беспредел, некоторые коллеги уже дошли до суда ООН по правам человека, некоторые – прекратили сотрудничество с Белсатом, так как у них как у «злостных правонарушителей» пригрозили отобрать несовершеннолетних детей. Но наглая, беспардонная, откровенная травля людей, которые честно делают свою работу – рассказывают белорусам о том, что происходит в стране – не прекращается.

Причем показательно то, что журналистов судят и наказывают штрафами по статье  Кодекса об административных правонарушениях – «Незаконное изготовление продукции СМИ», хотя наказание по этой статье предусмотрено только для юридических лиц – для фирм, компаний, редакций, но не для людей. Однако прокуратура молчит, нарушений не видит. «Белорусская ассоциация журналистов» и «Белорусский Хельсинкский комитет», пытаясь остановить творимый под прикрытием закона беспредел, направили обращение  в Конституционный суд. Но молчит и суд.

Как такое может быть в стране, объявившей об амбициях стать лидером региона по информационным технологиям и ИТ-технологиям?

Как такое может быть в стране, Конституция которой гарантирует свободу мнений, сбора и распространения информации и называет себя демократичной?

Как такое может быть в правовом государстве?

Как такое может быть в европейской государстве в XXI веке?..

Но это есть, это происходит. И тут не в Белсате дело, не в выборах, и даже не в конкретных людях. Дело в том, что правда для властей этой страны – больших и маленьких – страшнее всего. 

Активистка из Витебска, руководитель компании «Наш дом» Ольга Карач недавно рассказала  показательную историю о том, как власти реагируют на правду. Активисты компании «Наш дом» обнаружили семью, которой просто нечего было есть. Мамаша-детдомовка образования не получила, толковой работы не нашла, но детей рожала исправно. Однако не пила, не воровала, никуда за помощью не обращалась, потому проходила по всем статистикам как вполне благополучная. А то, что дети от голода шатаются, не видел никто. Однако как только информация о бедственном положении семьи появилась в интернете, детей у женщины тут же отобрали и поместили в интернат. «Власти заняли позицию – подыхай, но молчи, никому не рассказывай», – делает вывод Ольга Карач.

«Мне все тыкают, зачем ты нарожала столько детей»

А по моему мнению, этот вывод касается не только одной конкретной ситуации и одной конкретной семьи. Этот вывод касается всей страны. Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча! Белсат, независимые СМИ, независимые сайты, блогеры портят белорусской власти всю картину. Именно поэтому в стремлении заткнуть всем рты она вот уже более 20 лет никак не может остановиться.

 
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