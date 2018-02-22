Лукашенко: «Красная армия помогла нам состояться как нации»

Александр Лукашенко выступил 22 февраля на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, где попугал милитаризацией Европы и пообещал продолжить оснащение новым вооружением белорусскую армию.

— Пройдя через суровые испытания мировыми войнами и выстояв в них, белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой военной агрессии, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, у белорусов сегодня нет желания брать в руки оружие.

— Но в мире должны знать, что и сегодня мы готовы защитить свою землю, свои семьи, свою независимость. Повышению обороноспособности государства и дальше мы будем уделять необходимое внимание, — подчеркнул он.

В этой связи Лукашенко пообещал продолжить оснащение новым вооружением и техникой белорусскую армию. Он напомнил, что в 2016 году в армию поступила отечественная система залпового огня «Полонез», а уже в октябре прошлого года в рамках испытаний подтверждены возможности этого оружия с новой ракетой, позволяющей поражать объекты на расстоянии до трехсот километров.

Лукашенко также напомнил о том, что враг не дремлет.

— Осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран, — отметил он.

В своем выступлении он также решил поведать об истории белорусских Вооруженных Сил, которая, по его словам, началась с рождения Рабоче-крестьянской Красной армии.

— Тот непростой исторический период оставил нам огромное количество трактовок и интерпретаций. Однако мы должны помнить главное: именно те люди и та Красная армия помогли нам выжить и состояться как нации. Это неоспоримая правда, которую мы должны сохранить и передать следующим поколениям, — заявил Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что за короткий промежуток времени, около 15-17 лет, белорусская армия несколько раз модернизировалась и приспосабливалась к ведению войны в резко меняющихся условиях.

— Мы изучали опыт конфликтов и войн на планете, как губка, впитывали эти уроки и пытались создать компактную, небольшую армию, но способную защитить в любой момент наше государство и народ. Принятые меры позволили эффективно противостоять современным вызовам и угрозам, — заявил Александр Лукашенко

От кого именно сможет защитить наша «компактная, небольшая армия», он не уточнил.