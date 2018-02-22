«Поняла, что не подхожу работодателям по внешним данным»

Специалисты утверждают, что женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, чем мужчины.

Скоро выйдете замуж и родите, у вас много детей, не подходите по возрасту – жительницы города Барановичи рассказали Intex-press, как столкнулись с дискриминацией при приеме на работу.

«Убеждала, что планирую строить карьеру»

Анна, 25 лет:

– Я заочно учусь в одном из московских вузов по специальности «менеджмент управления организации и персонала». Сфера продаж всегда меня интересовала, поэтому работу я стала искать в торговле. Для меня были важны дальнейший карьерный рост, соцпакет и отсутствие длительного испытательного срока. Семь месяцев я проработала промоутером-консультантом в магазине техники. Потом два месяца занимала такую же должность в другом магазине. Но мне хотелось зарплату повыше. Я стала искать место торгового агента и ходить на собеседования.

Перед каждым собеседованием я волновалась: думала, что будут спрашивать, как мне себя вести. На встречу приходила в одежде строгого стиля, на каблуках и с укладкой. Старалась себя «продать» – убедить, что я, как никто другой, подхожу на эту должность.

Меня спрашивали об образовании, водительском стаже, опыте работы, семейном положении. Услышав, что я не замужем, отказывали, объясняя это тем, что я скоро выйду замуж, забеременею, уйду в декрет, а после буду сидеть на больничных. Я пыталась убедить собеседников, что планирую строить карьеру, что на больничные могут уходить и мужчины. Меня не слушали и говорили «до свидания».

Знаю, что некоторые мои знакомые, чтобы трудоустроиться, шли на обман. Так, знакомая, у которой двое детей, убедила работодателя, что детей у нее нет, а если появятся, то сидеть на больничном она не будет. Теперь, когда ее дети болеют, с ними сидит бабушка. Я не вижу смысла врать, ведь рано или поздно об этом все равно станет известно.

Спустя время я устроилась на работу торговым представителем. Нанимателя устроил мой опыт, хотя вопросы о семье и детях он также задавал. Со мной заключили договор на 9 месяцев.

Договор закончился, и сейчас я снова ищу работу в сфере продаж.

«При чем здесь мои дети?»

Кристина, 29 лет:

– Первую дочку я родила в 16 лет, поэтому после школы никуда не поступала. Не хотела обременять маму своим ребенком. Через два года родила сына, еще через два года – дочь.

Когда младшая дочка подросла, я устроилась на свою первую работу – в детский сад помощником воспитателя. На работу взяли без проблем, заведующую не смутило, что у меня столько детей. Проработала четыре месяца, а после нашла работу с лучшей зарплатой – рабочей в цех по сбору электрочайников на заводе «Атлант». Взяли меня благодаря знакомым. Руководство завода также не смутило, что я – многодетная мама.

Спустя пять лет мы получили квартиру в другом микрорайоне города. Добираться на работу и в сад стало неудобно, к тому же на заводе упала зарплата и я стала искать новое место поближе к дому.

Как маме троих детей, мне было важно устроиться на государственную работу с восьмичасовым рабочим графиком. Частные организации не рассматривала, так как там не предоставляют социальные гарантии, в любой момент могут уволить или не выплатить заработную плату.

Около четырех месяцев звонила по объявлениям, ходила на собеседования. Меня спрашивали об образовании, опыте работы. Я не врала, говорила: образования нет, но опыт работы есть. Потом задавали вопрос о семейном положении и, когда узнавали, что у меня трое детей, отказывали. Некоторые не говорили прямо, что все дело в детях, а ссылались на отсутствие вакансий (при этом я точно знала, что вакансия есть). Даже на обувной фабрике, где в объявлении было сказано « с обучением и без опыта» (то, что мне подходило), узнав о детях, отказали.

Вновь помогли знакомые. Сначала работала уборщицей на молочном комбинате, потом рабочей на мебельной фабрике, откуда ушла в декрет. В декабре 2017 года года я пришла на фабрику, чтобы напомнить о себе. Мне сказали, что в одну смену меня не поставят, а так как у меня четверо детей, я буду постоянно сидеть на больничных. Мои возражения, что дети – взрослые и на больничные буду ходить редко, не слушали. Я уволилась и сейчас ищу новую работу.

Я – молодая, не уродина, надеялась, что найду место. Но мне по-прежнему отказывают, как только узнают, что у меня четверо детей. Такое отношение обижает: при чем мои дети? К тому же мне ведь надо их за что-то кормить.

«Злит, что мне отказывают из-за возраста»

Дарья, 25 лет:

– После школы по семейным обстоятельствам я никуда не поступала. Устроилась в кинотеатр «Октябрь» контролером-кассиром на место своей мамы. Проработала два года, а потом из-за маленькой зарплаты стала искать новое место. Устроилась продавцом-кассиром в магазине «Евроопт». Через два года ушла в декрет, а после уволилась. Работать приходилось много, а зарплата была маленькой – около 250 рублей.

Обходила магазины, просматривала объявления, следила за обновлениями вакансий на сайтах, но ничего подходящего не находила. Подвернулась работа мерчендайзером в продовольственном магазине, но я продержалась всего неделю – меня взяли на 0,5 ставки, трудовой стаж не засчитывался.

С ноября прошлого года я ищу новую работу. Написала резюме и разместила его в интернете. Трижды мне звонили. Я приходила, заполняла анкету и слышала обещания перезвонить. Никто мне так и не перезвонил.

Сама я тоже звонила по объявлениям, но работодатели, узнав, сколько мне лет, говорили, что я не подхожу им из-за возраста. Одни отмечали, что им требуются работники до 25 лет, другие – что с 28 лет.

Меня злит, что мне отказывают из-за возраста. Не понимаю, кто придумывает такие ограничения. Я – молодая, работоспособная девушка, с огромным желанием работать, а тут… Сейчас я не звоню по объявлениям, где указан конкретный возраст работника, боюсь вновь услышать, что не подхожу.

«Поняла, что не подхожу по внешним данным»

Ирина, 30 лет:

– Я окончила БарГУ по специальности «Английский язык. Немецкий язык». С третьего курса подрабатывала репетитором по английскому языку. После университета по знакомству устроилась на «Торгмаш» маркетологом-переводчиком. В мои обязанности входили поиск международных партнеров и общение с иностранными клиентами. Проработала год, а потом уволилась. Решила попробовать свои силы в сфере туризма и устроилась на лайнер. Отработав на лайнере семь лет, по семейным обстоятельствам я вернулась в Барановичи.

Около года нигде не работала: деньги были, и я решила отдохнуть. А потом решила трудоустроиться. Причем я не искала место в определенной сфере.

Как-то на одном из барановичских магазинов я увидела объявление «требуется продавец». Пришла на собеседование. У меня спросили про опыт работы. Я призналась, что опыта в торговле нет, но меня все равно взяли. Проработав полгода, я поняла, что продажи – это не мое, и решила поискать работу в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Стала подыскивать в городских гостиницах место администратора. Для меня было важно, чтобы рабочий день был 8-часовым, а зарплата не ниже 500 рублей. В одном из отелей мне предложили работу, но мне не подходил график: трудиться пришлось бы сутками. В гостинице «Горизонт» меня попросили заполнить анкету, но через неделю позвонили и сообщили, что вакансия больше не актуальна.

Попыталась устроиться в одну из минских гостиниц, но еще до собеседования почувствовала, что мне откажут. Я поняла, что не подхожу по внешним данным. В то время я весила около 100 килограммов, а на собеседования пришли стройные и красивые девушки. Мои предчувствия оправдались. Работодателей устроил мой опыт работы, знание иностранного языка, но мне отказали. Причину отказа мне не сказали, да я и не спрашивала, но думаю, что дело было в моей внешности.

Позже, просматривая объявления, я видела подходящие вакансии, но там было указано, что ищут девушек с приятной внешностью.

Уже полгода я сижу дома и пытаюсь найти работу. Надеюсь, что мне это удастся.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ирина Альховка, специалист по вопросам гендерного равенства, защиты прав женщин, предупреждения гендерного насилия и торговли людьми:

– Любые вопросы, которые не касаются квалификации, требуемой для работы, – это дискриминация. Женщины чаще сталкиваются с дискриминацией по половому и семейному признакам. Им чаще, чем мужчинам, задают личные вопросы: «Планируете ли заводить детей?», «Замужем ли вы?», «Сколько у вас детей?» и другие. На самом деле, работодатели не имеют права задавать такие вопросы, а соискатель имеет право не отвечать на них.

Работодатели ищут идеальных работников, и в их представлении – это мужчины. Мужчины не болеют, могут работать сверхурочно, так как им не надо забирать ребенка из детского сада или спешить на родительское собрание: у мужчины есть жена, которая присмотрит за детьми. Мужчинам если и отказывают, то чаще всего из-за возраста. Работодатели предпочитают нанять более молодых людей, невзирая на то, что работник предпенсионного возраста более компетентен.

Опросы показывают, что белорусы редко обращаются за помощью к юристам по вопросу дискриминации. Доказать это сложно, так как встреча работодателя и соискателя происходит без свидетелей, работодатель может сослаться на то, что отказал из-за низкой квалификации, а не потому что соискатель – женщина. При трудоустройстве соискатель может прямо сказать работодателю, что ему неприятны какие-либо вопросы, что они не имеют отношения к будущей должности.

Перед собеседованием нужно подумать, как себя презентовать и продемонстрировать свои профессиональные качества.

Александр Горбач, юрист, редактор юридического портала STATUT.BY:

– Ситуации, когда наниматели отказывают в приеме на работу по какой-либо причине, которая указана в ст. 14 Трудового кодекса РБ «Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений», не редки. Например, часто люди не могут трудоустроиться из-за возраста, из-за недостатков физического характера. Однако доказать дискриминацию сложно и причины этого понятны.

Во-первых, в суд нужно обращаться с доказательствами, а устный ответ нанимателя к делу «не пришьешь», свидетели, которые могли бы дать показания, есть не всегда. Во-вторых, наниматели редко указывают настоящую причину отказа в приеме на работу, чаще аргументируют тем, что из нескольких кандидатов выбрали походящего. И это право нанимателя. Ст. 14 Трудового кодекса содержит оговорку, согласно которой не считаются дискриминацией любые различия, исключения, предпочтения и ограничения.

Конечно, при разрешении трудовых споров суды чаще становятся на сторону граждан как более слабой стороны спора, при условии, что позиция гражданина, как истца, обоснована. Но даже если человеку удастся доказать, что наниматель по дискриминирующим причинам отказал в приеме на работу, то какой смысл начинать свою трудовую деятельность у этого нанимателя с конфронтации? Но если кто-то захочет побороться за свои права, то стоит позаботиться о доказательствах нарушения прав.