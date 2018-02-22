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Экономика
22.02.2018
Салiдарнасць
Россия запретила ввоз белорусского молока. Минсельхозпрод не знает, почему?

Россия запрещает поставки молочной продукции из Беларуси.

Россельхознадзор с 26 февраля вводит временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Причиной называется «продолжающееся поступление небезопасной молочной продукции».

«По результатам проведенного заместителем руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции  с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию  продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — говорится в сообщении.

Под санкции попала следующая продукция:

— молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные;

— молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные;

— сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;

— концентрат сывороточный и молочный белок.

В ответ на это сообщении Минсельхозпрод Беларуси заявил, что готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока.

— Причины закрытия неизвестны. Готовы выехать для консультаций, — заявил БЕЛТА первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

 
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