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Экономика
22.02.2018
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Что может подстегнуть инфляцию в Беларуси?

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб о создании денег из воздуха и худшем применении банковских средств.

Евразийский банк развития (ЕАБР) считает, что рост потребительских цен в Беларуси в 2018 году может ускориться. В 2017 году инфляция в Беларуси составила 4,6%, в 2018 году есть риск превышения целевого ориентира инфляции в 6%.

— Существует ли реальный риск роста инфляции в нашей стране?

— Риски ускорения инфляции есть и они достаточно очевидны. Во-первых, это планы по росту административно устанавливаемых цен – тарифы на услуги ЖХК, на общественный транспорт, в течение года возможен и рост цен на бензин. Только благодаря этому инфляция будет выше прошлогодней, а возможно, и выше цели, которую закладывает Нацбанк в 6%, это может быть в диапазоне 6-7%.

Второй риск менее очевидный и понятный – дальнейшее поведение властей в области доходов: насколько интенсивно в текущем году будет использоваться административный ресурс в искусственном росте зарплат, продолжится ли этот рост темпами, опережающими рост производительности труда, как это было в прошлом году.

Есть уже отдельные примеры, когда министерства доводят планы госпредприятиям по росту средних зарплат. Фигурируют цифры, что рост должен превысить 20%. И если эта практика будет использоваться активно и массово, то инфляция может превысить и 7%. 

Вадим Иосуб

— Из каких средств власти собираются финансировать рост зарплат?

— Внятного ответа на этот вопрос власти не дают. Хорошо, если это будет банальное перераспределение средств. Был во много раз увеличен резервный президентский фонд, именно он может использоваться для роста зарплат. Но это не самый плохой вариант: бюджет деньги зарабатывает, а потом они идут на зарплату.

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