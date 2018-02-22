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Общество
22.02.2018
AFISHA.TUT.BY
Источники: Гендиректор «Беларусьфильма» отправлен в отставку

Игорь Поршнев с 1 марта не будет занимать должность гендиректора государственной киностудии «Беларусьфильм».

Об этом TUT.BY сообщил режиссер Андрей Курейчик, сославшись на собственные источники в «Беларусьфильме». Эту информацию TUT.BY также подтвердил источник в Министерстве культуры.

Фото: Александр Васюкович

— Мне сообщили об этом источники на киностудии «Беларусьфильм». По их словам, сегодня узкому кругу сотрудников было доведено, что Поршнев с 1 марта на киностудии уже не работает, — рассказал режиссер.

Курейчик видит три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, могли послужить поводом для отставки гендиректора «Беларусьфильма».

— Во-первых, это фильм «Следы на воде» и последовавший за ним скандал с Кончаловским. Во-вторых — сборы «Тум-Паби-Дум». В Минске фильм собрал 1600 долларов, а посмотрело его всего около трех тысяч зрителей. Ну и третья причина — фильм «Не игра», который вышел без фамилии режиссера в титрах — судя по всему, за этим скрывается какой-то очередной скандал. При этом похвастать тоже нечем. Два фильма, на которые были потрачены бюджетные деньги, так и не вышли. «Держись за облака» должны были показать весной 2017 года. Сериал «Автошкола» также не продан. А ведь на каждый из этих проектов было потрачено более миллиона долларов государственных средств, — предположил Курейчик.

Пресс-секретарь Министерства культуры Илона Немова сообщила, что на сегодня документов об увольнении Игоря Поршнева в отделе кадров министерства нет. Однако неофициально источник в Министерстве культуры подтвердил TUT.BY новость об увольнении. Дозвониться самому Игорю Поршневу не удалось.

Свою работу на «Беларусьфильме» Игорь Поршнев начал в 1980-м, сразу после того как окончил экономический факультет ВГИКа в Москве. Назначение Поршнева на должность гендиректора киностудии в 2015 году согласовывал Александр Лукашенко.

В свое время Поршнев снимался в российских сериалах и кинолентах, в конце 1990-х работал продюсером на российских телеканалах ОРТ, РТР, НТВ. Затем основал несколько частных кинокомпаний — «Покровские ворота» и «Юнайтед Филм Компани».

 
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