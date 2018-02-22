Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось

В Мингорисполкоме рассказали о том, что сегодня происходит в старом здании лечкомиссии на Красноармейской.

Фото TUT.BY

В старом здании лечкомиссии на Красноармейской по-прежнему работает консультационная поликлиника для спецконтингента, а также для тех, кто относится к медучреждению по прописке, — сообщил TUT.BY председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

По его словам, часть переданного оборудования в старой лечкомиссии будет использоваться в качестве центра коллективного пользования.

«Cлабо полежать рядышком с народом в обычных больницах, с крикливыми санитарками и обшарпанными стенами?»

Напомним, что в феврале этого года Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента переехал в поселок Ждановичи. В конце 2017-го Александру Лукашенко довелось оправдываться за новую клинику для чиновников. При этом он рассказал о том, какая судьба ждет старую лечкомиссию:

— Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом. В основном он там останется.

«Дробление общества на касты не доведет это общество до добра»

Участники обсуждения новости на дискуссионной площадке talks.by без особого восторга встретили комментарий представителя Мингорисполкома:

«Все как всегда! Клятвенно обещают одно, а по факту другое!»

«Что-то много спецконтингента, внесшего «большой значительный вклад в развитие государства», что одной не хватило».

«Пора уже покончить с этим спецконтингентом. И обслуживаться в поликлиниках и больницах, как простые смертные. Тогда может и будет порядок во всех учреждениях страны. У власти мало кто заслуживает персонального отношения».

«Что там вождь вещал про больницу для города? Об экономии в стоимости строительства? Дробление общества на касты не доведет это общество до добра».